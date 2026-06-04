SpaceX'in büyük planı Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapabilir

·79·Dünya
SpaceX'in büyük planı Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapabilir

Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir. The Guardian'a göre, bu durum SpaceX'in halka arzının başarılı olması halinde gerçekleşebilir.

Yayının bildirdiğine göre, SpaceX IPO yoluyla yaklaşık 75 milyar dolar fon çekmeyi planlıyor. Sürecin önümüzdeki haftalarda gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Şirket, her hisseyi 135 dolardan satmayı ve toplamda 555,6 milyon hisse yerleştirmeyi hedefliyor. Plan uygulanırsa, SpaceX'in piyasa değeri 1,77 trilyon dolara ulaşabilir.

The Guardian, bu durumun borsa tarihindeki en büyük IPO olabileceğini vurguluyor. Musk'ın SpaceX'teki payının servetini rekor seviyeye taşıması muhtemel.

Elon MuskSpaceXThe Guardian
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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