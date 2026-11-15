Her 8 dakikada bir sinyal gönderen gizemli yıldız bilim insanlarını şaşırttı

Evrende 5 bin ışık yılından fazla mesafede bulunan sıra dışı bir yıldız sistemi astronomların dikkatini çekti. Oradaki beyaz cüce yıldız, her sekiz dakikada bir radyo sinyalleri yayıyor. Bu keşif, bilim insanlarının evrendeki gizemli olayları daha iyi anlamalarını sağlayabilir.

Araştırmacılar, GPM J071507−114153 olarak adlandırılan bu sistemin iki yıldızdan oluştuğunu belirledi. Bunlardan biri yaşam döngüsünü tamamlamış bir beyaz cüce yıldız, diğeri ise Güneş benzeri sıradan bir yıldızdır.

Beyaz cüce yıldız oldukça yoğundur ve daha önce var olan bir yıldızın yaşamı sona erdiğinde geriye kalan çekirdeğidir. Bu yıldız her sekiz dakikada bir kendi ekseni etrafında dönerek evrene radyo dalgası darbeleri yaymaktadır.

Bu keşfin en ilginç yanı, daha önce bu tür radyo sinyallerinin çoğunlukla küçük ve nispeten soğuk kırmızı cüce yıldızların bulunduğu sistemlerde gözlemlenmiş olmasıdır. Güneş benzeri bir yıldızla çift oluşturan bir beyaz cüceden bu tür sinyallerin tespit edilmesi ise ilk kez kaydedildi.

Bilim insanları bu olayı incelemek için Avustralya'daki MWA, Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskoplarını ve Hawaii'deki W. M. Keck Gözlemevi'ni kullandı. Araştırma sırasında 100 saatten fazla radyo verisi analiz edildi.

İlginç olan şu ki, radyo sinyalleri sayesinde uzmanlar ikinci yıldızın yüzeyindeki güçlü manyetik alanı ve yıldız patlamalarını da gözlemlemeyi başardılar. Bu olaylar, Dünya'daki kutup ışıklarını oluşturan süreçlere benzer özelliklere sahiptir.

Araştırma sonuçları 12 Kasım'da Nature Astronomy bilimsel dergisinde yayımlandı. Bilim insanlarına göre, gelecekte daha güçlü teleskopların devreye girmesiyle evrendeki bu tür gizemli yıldız sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün olacak.