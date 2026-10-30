Tekerlek gibi yuvarlanan yılanlar bilim insanlarını şaşırttı (video)

·7·Dünya
Tekerlek gibi yuvarlanan yılanlar bilim insanlarını şaşırttı (video)

Güneydoğu Asya ormanlarında bulunan küçük yılanların sıra dışı hareketi bilim insanlarını şaşırttı. Tehlike hissettiklerinde normal şekilde sürünerek kaçmak yerine, vücutlarını tekerlek şekline getirerek ileriye doğru yuvarlanıyorlar. Bu durum Science News tarafından bildirildi.

Araştırmacılar Malezya'daki Borneo adasında bulunan Pseudorabdion cinsine ait üç farklı yılan türünün hareketini özel kameralar yardımıyla görüntüledi.

Anlaşıldığı üzere yılan önce vücudunu "S" şekline getiriyor, ardından kuyruğunu başının üzerinden öne doğru atarak kısa bir süre havaya kalkıyor. Kuyruğu yere değdikten sonra bir kez daha dönerek hareketi tekrarlıyor. Bu şekilde tekerlek gibi yuvarlanarak hızla ilerliyor.

Yılanlar saatte 13 kilometreye kadar hızla hareket ediyor

Deneyler sırasında bazı yılanlar saniyede 3,7 metreye kadar hıza ulaştı. Bu, saatte yaklaşık 13 kilometre anlamına geliyor. Bilim insanlarını daha da şaşırtan nokta, yılanın vücudunun ana kısmı dönerken bile başını nispeten sabit bir konumda tutabilmesi oldu.

Uzmanlara göre, bu sıra dışı hareket yöntemi yılanların yırtıcılardan daha hızlı kaçmasına ve onları şaşırtmasına olanak tanıyor.

Araştırma sonuçları 19 Ekim'de Current Biology bilimsel dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, bu keşfin yılanların hareket yeteneklerine dair algıları daha da genişleteceğini vurguluyor.

PseudorabdionBorneoCurrent BiologyYılanlarBilim
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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