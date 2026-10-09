Güneş Sistemi'ndeki gizemli dokuzuncu gezegene dair yeni kanıt bulundu

Tayvanlı bilim insanları, daha önce gerçekleştirilen uzay gözlemlerine ait verileri yeniden analiz ederek, Güneş Sistemi'nde var olduğu tahmin edilen dokuzuncu gezegen (Planet Nine) olabilecek bir gök cismi tespit etti. Eğer bu nesne gerçekten bir gezegen çıkarsa, Güneş Sistemi'nin en gizemli bilmecelerinden birine ışık tutabilir. Konuyla ilgili haber “The Economic Times” gazetesinde yer aldı.

Belirtildiğine göre, Tayvan Ulusal Tsing Hua Üniversitesi'nden (National Tsing Hua University) bilim insanı Terry Long Fan liderliğindeki araştırmacılar, 1983 yılında Infrared Astronomical Satellite uzay teleskobu tarafından elde edilen verileri, 2006–2007 yıllarında Japonya'nın AKARI uzay aracı tarafından toplanan gözlem sonuçlarıyla karşılaştırdı.

İki gözlem arasındaki 23 yıllık zaman farkı, bilim insanlarına gök cisimlerinin konumlarındaki değişimi karşılaştırma ve hareketlerini belirleme imkânı sağladı. Araştırma sırasında milyonlarca sinyal arasından gökyüzünde 47,46 yay dakikası hızla hareket eden bir nesne ayrıştırıldı. Nesnenin hareket özellikleri ve kızılötesi radyasyonu, Güneş'ten çok uzakta bulunan büyük bir gezegen olabileceği yönündeki tahminlerle örtüşüyor.

Bilim insanları başlangıçta gezegen olma ihtimali bulunan 22 nesne belirledi. Daha sonra bu nesnelerin özellikleri daha derinlemesine incelenerek aday sayısı önce 13'e, ardından bire düşürüldü. Araştırmacıların hesaplamalarına göre, son nesnenin kütlesi Dünya'nın kütlesinden 7–17 kat daha büyük olabilir.

Uzmanlar, Güneş Sistemi'nin bu kadar uzak bölgelerinde bulunan cisimleri sıradan optik teleskoplarla tespit etmenin çok zor olduğunu vurguluyor. Güneş'ten 500–700 astronomik birim uzaklıktaki nesnelere Güneş ışığı son derece zayıf ulaşıyor. Bu nedenle, onları görünür ışıkla gözlemlemek karmaşık bir süreçtir.

Ancak büyük gezegenler sadece Güneş'ten gelen ışığı yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda kendi iç ısılarını da yayarlar. Bu süreçte oluşan kızılötesi radyasyon özel cihazlar yardımıyla kaydedilebilir. Araştırmacılar tam olarak bu imkândan yararlanarak olası gezegeni tespit etmeye çalıştı.

Planet Nine neden bilim insanlarının ilgisini çekiyor?

Güneş Sistemi'nde dokuzuncu bir gezegenin olabileceği tahmini, Neptün yörüngesinin ötesinde hareket eden bazı buzlu gök cisimlerinin sıra dışı yörüngelerinin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı. Bu cisimlerin hareket yönleri ve yörüngeleri belirli bölgelerde kümelenmiş gibi görünüyor. Bu durum, söz konusu cisimler üzerinde henüz keşfedilmemiş büyük bir gök cisminin kütle çekimsel etkisi olabileceğini gösteriyor.

Yeni tespit edilen nesnenin konumu da Planet Nine hakkındaki mevcut tahminlerle uyumlu. Eğer gezegen olduğu doğrulanırsa, bilim insanları Güneş Sistemi'nin uzak kısımlarındaki bazı cisimlerin neden alışılagelmişin dışında yörüngelerde hareket ettiğini açıklamaya bir adım daha yaklaşacak.

Araştırma sonuçları “Publications of the Astronomical Society of Australia” adlı bilimsel dergide yayımlandı. Buna rağmen bilim insanları, bulunan nesneyi henüz resmen Planet Nine veya Güneş Sistemi'nin yeni bir gezegeni olarak onaylamış değil. Bu nedenle, nesnenin doğasını ve gerçek özelliklerini belirlemek için ek gözlemlere ihtiyaç duyuluyor.

Bir sonraki aşamada araştırmacılar, Şili'de bulunan 4 metrelik Blanco teleskobuna yerleştirilen Dark Energy Camera yardımıyla bu nesneyi yeniden gözlemlemeyi planlıyor. Bu sayede nesnenin mevcut konumunu ve hareketini belirlemek, ayrıca gözlem sonuçlarının tahmin edilen yörüngeyle örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek hedefleniyor.

Sonuç olarak, gizemli dokuzuncu gezegenin varlığı henüz kanıtlanmış değil. Ancak eski uzay gözlemlerinden elde edilen yeni sonuçlar, bilim insanlarına bu soruya yanıt bulmaları için yeni bir fırsat sunuyor.