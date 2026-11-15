ABD havacılık sistemindeki büyük kesintinin nedeni belli oldu

ABD havacılık sisteminde yaklaşık beş saat süren kesintiye ve 20 binden fazla uçuşun gecikmesine veya iptal edilmesine, devlet yüklenicisi L3Harris tarafından kurulan bir yönlendiricinin (router) neden olmuş olabileceği belirtildi. İlk bilgilere göre, yeni cihaz diğer yönlendiricilere aşırı sayıda bağlantı isteği göndererek iletişim sistemine aşırı yük bindirdi. Konuyla ilgili haberi Reuters duyurdu.

Olay 13 Kasım'da meydana geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), güvenlik gerekçesiyle ülke genelindeki uçuşları geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Sorun, ülkedeki 22 uçuş kontrol merkezinin 17'sinde gözlemlendi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, L3Harris şirketinin eski bakır kablolu iletişim hatlarını fiber optik sisteme dönüştürmek için planlı teknik çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Sorunların Arkansas ve Teksas eyaletlerindeki tesislere kurulan yönlendiricilerle ilgili olabileceği düşünülüyor.

Duffy'nin açıklamasına göre, yeni yönlendiriciler her 4-5 saniyede bir diğer cihazlara 1.000'den fazla bağlantı isteği gönderdi. Sonuç olarak, FAA merkezlerinde uçaklar ve radarlarla ilgili veri alışverişinde istikrarsızlık yaşandı.

Arızanın yönlendiricilerin kendi içindeki bir kusurdan mı yoksa kurulum ve bakım sürecindeki bir hatadan mı kaynaklandığı henüz belirlenmedi. Duffy, şirket temsilcileriyle birlikte olayın nedenlerini araştırmaya devam ettiklerini ifade etti.

L3Harris şirketi, olayı ciddiye aldıklarını ve soruşturmada FAA'ya yardımcı olduklarını bildirdi. Şirket, eski bakır kablolu iletişim sistemini fiber optik ağa geçirme çalışmalarının yüzde 70'inden fazlasını tamamladığını açıkladı.

Değiştirilmesi planlanan yönlendiricilerin yaklaşık 25 yıldır kullanıldığı belirtildi. Bu cihazların 2006 yılında yenilenmesi öngörülmüştü. ABD Federal Havacılık İdaresi ise eskiyen iletişim sistemlerini korumak için yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcıyor.