İsrail'de bir facia önlendi: Güvenlik servislerini sarsan plan deşifre oldu

İsrail medyası, Orta Doğu bölgesi ve uluslararası havacılık güvenliği çevrelerinde büyük yankı ve endişe uyandıran dehşet verici bir detayı açıkladı. Ünlü Ynet haber portalının tanınmış analist-gazetecisi Smadar Peri tarafından verilen acil bilgilere göre, BAE'nin önde gelen hava yollarından biri olan 'Flydubai' pilotu, Tel Aviv şehrinde geniş çaplı bir terör eylemi gerçekleştirmeyi hedefledi.

Haberde, pilotun kullandığı yolcu uçağını şehrin simgesi sayılan devasa gökdelen kompleksi 'Azrieli' ticaret ve iş merkezinin kulelerine doğru yönlendirerek, 11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleştirilen terör saldırısına benzer korkunç bir felaketi tekrarlamayı planladığı belirtiliyor.

Hedef: Azrieli Kuleleri ve binlerce sivil

Tel Aviv'in merkezi ulaşım hattında yükselen üç ünlü gökdelen; yuvarlak, üçgen ve kare şeklindeki Azrieli kuleleri, her gün on binlerce insanın ziyaret ettiği, ülkenin en işlek finans ve ticaret noktasıdır.

Gazeteci Smadar Peri'nin açıkladığı soruşturma bilgilerine göre:

Pilot, uçağı Tel Aviv'deki Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı'na iniş yapacağı sırada veya İsrail hava sahasından geçtiği esnada planı devreye sokmayı amaçladı;

Hedef olarak özellikle Azrieli kompleksinin seçilmesi, bölge tarihindeki en büyük can kaybı ve yıkımı yaratmayı amaçladığını gösteriyor;

Bu potansiyel felaket, başarılı güvenlik önlemleri ve özel servislerin hızlı dikkati sayesinde önlendi.

Uluslararası havacılık güvenliğinde yeni sinyal

Bu olay, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki düzenli uçuşların yanı sıra, küresel hava yollarında personel denetimi ve psikolojik kontrol sistemlerine ilişkin konuları gündemin ilk sırasına taşıdı:

Özel servislerin tepkisi: İsrail güvenlik yapılarının, ülke hava sahasına giren tüm yabancı uçaklar üzerindeki kontrol algoritmalarını yeniden gözden geçirmesi bekleniyor;

Havacılık standartları: Uluslararası uçuş gerçekleştiren pilotların ruh sağlığı, inançları ve bağlantılarının denetlenmesine yönelik kontrol önlemlerinin küresel düzeyde daha da güçlendirilmesi talebi doğuyor.

Şimdilik 'Flydubai' hava yolu şirketi ve resmi makamlar gazetecilik soruşturmasıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmamış olsa da, Ynet sayfalarında yayınlanan bu haber, uluslararası diplomasi ve havacılık dünyasında en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi.