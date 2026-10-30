Gökyüzünde korkunç çarpışma: ABD'de iki helikopter düştü, can kayıpları var

ABD'nin Oregon eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu korkunç bir uçak kazası meydana geldi. McMinnville Belediye Havaalanı yakınlarındaki açık gökyüzünde yaşanan çarpışma sonucunda üç kişi — genç bir uçuş eğitmeni, yerel deneyimli bir pilot ve Büyük Britanya'dangelen bir öğrenci pilot hayatını kaybetti.

Olay, 29 Ekim günü yerel saatle yaklaşık 14:15 civarında Yamhill İlçesi bölgesinde meydana geldi. Facianın detayları ve kurbanlar hakkında İlçe Şerifi Sam Elliott ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) resmi açıklamalarda bulundu.

Kazanın detayları ve hayatını kaybedenler

Şerif ofisi ve CNN tarafından paylaşılan bilgilere göre, kaza anında helikopterlerin içinde toplam üç kişi bulunuyordu:

Eğitmen ve Britanya'dan gelen öğrenci: Kazada 22 yaşındaki uçuş eğitmeni Teksaslı Maddie Aasbo ve ona öğrencilik yapan Büyük Britanya vatandaşı olan öğrenci pilot hayatını kaybetti;

İkinci helikopterin pilotu: İkinci hava aracında yalnız bulunan 38 yaşındaki Oregonlu deneyimli pilot Tyler Sterdevant da olay yerinde hayatını kaybetti;

Düşüş yeri: Çarpışmadan sonra her iki hava aracı da havaalanı yakınındaki özel bir tarım arazisine düştü. Çarpmanın şiddetiyle kırmızı renkli helikopter parçalara ayrılırken, yeşil olanı ters döndü.

«Metal gıcırtısını duydum»: Olay tanıkları ne diyor?

Olayın yakınındaki bir aile üzüm bağında çalışan Leo Rodriguez isimli yerel bir vatandaş olaya bizzat tanık oldu ve hemen 911 acil servisini aradı:

«Aniden güçlü bir gürültü ve metal gıcırtısı duydum. Yukarı baktığımda iki helikopterin havada birbirine çarptığını gördüm. Gözlerimin gördüğü manzarayı beynim birkaç saniye boyunca algılayamadı. Böylesini her gün görmezsiniz. Havada dönerek bir anda yere çakıldılar», — diyor tanık.

Soruşturma ve helikopter modelleri

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan ilk açıklamaya göre, kazaya karışan hava araçları şunlardır:

Kazaya karışan araçlar: Pilot eğitimi için uçuş gerçekleştiren Robinson R-22 ve teknik bakım testinden geçen Airbus AS350 (H125) helikopterleri çarpıştı;

Jerry Trimble Helicopters şirketi: Pilot eğitimi ve helikopter kiralama hizmetleri veren «Jerry Trimble Helicopters» şirketi, kendi hava araçlarından birinin kazaya karıştığını doğrulayarak soruşturma makamlarıyla tam iş birliği içinde olduklarını bildirdi;

Güvenlik önlemleri: Kurtarma ekipleri ve havacılık uzmanlarının olay yerinde inceleme yapabilmesi için yerel 233 numaralı karayolunun yaklaşık bir buçuk kilometrelik kısmı polis tarafından tamamen kapatıldı.

Federal Havacılık İdaresi ve özel komisyon, şu dakikalarda iki hava aracının açık ve görüş mesafesinin iyi olduğu hava koşullarında nasıl aynı rotada çarpıştığının nedenlerini araştırıyor.