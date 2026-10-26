Bilim insanları 1600 yıllık Roma camının renk değiştirme özelliğini yeniden yarattı

·5·Dünya
Bilim insanları 1600 yıllık Roma camının renk değiştirme özelliğini yeniden yarattı

Büyük Britanya'dakiSheffield Üniversitesi'nden bilim insanları, ışığa maruz kaldığında renk değiştiren antik Roma camının özelliğini yeniden yaratmayı başardı. Bu durum 25 Ekim 2026 tarihinde The Guardian tarafından bildirildi.

Söz konusu olan, British Museum'da korunan yaklaşık 1600 yıllık Lycurgus Kupası'dır. Kupa normal ışıkta yeşil, arkadan aydınlatıldığında ise yakut kırmızısı görünmektedir. Bu sıra dışı özellik, yüzyıllardır tarihçileri ve cam ustalarını hayrete düşürmüştür.

Bilim insanları bu olguyu yeniden yaratmak için antik cam yapım yöntemlerini temel aldılar. Deneylerde, eritilmiş camın içine çok küçük altın ve gümüş nanopartikülleri eklendi. Cam 1000 derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta eritilip soğutulduğunda, içinde nano ölçekli metal parçacıkları oluştu. Sonuç olarak, antik kupadakine benzer bir renk değişimi gözlemlendi.

Araştırmacılarcamın içindeki nanopartiküllerin ışıkla etkileşime girdiğini açıklıyor. Işık camdan geçerken mavi ve yeşil renklerin bir kısmı engellenir, kırmızı ve turuncu tonlar görünür hale gelir. Işık cam yüzeyinden yansıdığında ise kupa yeşil renkte görünür.

Üniversitenin Kimya, Malzeme ve Biyolojik Mühendislik Okulu'ndan Dr. Lisa Holland, bu sonuca ulaşmanın uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu vurguladı.

“Benim için bu bir mucize,” dedi.

Dördüncü yüzyıla ait Lycurgus Kupası, antik mitolojiye dair sahnelerle süslenmiştir. Kupada şarap tanrısı Dionysos'un Kral Lycurgus üzerindeki zaferi tasvir edilmiştir. 2022 yılında uluslararası uzmanlar, kupayı dünya cam sanatının yedi harikasından biri olarak kabul etmiştir.

University College London'dan arkeolojik malzemeler üzerine fahri profesör Ian Freestone, Sheffield Üniversitesi bilim insanlarının yarattığı camın, önceki deneylere kıyasla orijinal kupanın yeşil ve kırmızı renklerine daha yakın olduğunu belirtti.

Uzmana göre, camın nihai rengi, eritme sürecindeki koşullara ve fırın içindeki konumuna bağlıydı. Bu durum, antik Roma ustaları için bu renkleri tam olarak kontrol etmenin kolay olmadığını göstermektedir.

Proje kapsamında cam sanatçısı Elliot Walker da antik kupadan esinlenen modern bir heykel yarattı. Eser, 6-15 Kasım 2026 tarihleri arasında Sheffield'daki Millennium Galerisi'nde sergilenecek. Daha sonra Turner Cam Müzesi'nde kalıcı olarak sergilenmesi planlanıyor.

Bilim insanları, bu araştırmanın antik Roma ustalarının cam yapımında hangi yöntemleri kullandıklarını daha iyi anlamaya yardımcı olacağına inanıyor. Ayrıca çalışma, tarihi cam eserlerin benzersiz optik özelliklerini modern yöntemlerle yeniden yaratma imkanlarını da gözler önüne seriyor.

Lycurgus KupasıSheffield ÜniversitesiNanoteknolojiAntik RomaCam Sanatı
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kablo bakterilerinin metal-organik teller ürettiği keşfedildiKablo bakterilerinin metal-organik teller ürettiği keşfedildi15 Eylül 17:52Geleceğin transistörleri: bilim insanları atom kalınlığında ultra ince bir katman yarattıGeleceğin transistörleri: bilim insanları atom kalınlığında ultra ince bir katman yarattı13 Eylül 01:29Su neden teflonda damlacık oluşturur da camda yayılır: Bilim insanları ilk kez moleküler nedeni bulduSu neden teflonda damlacık oluşturur da camda yayılır: Bilim insanları ilk kez moleküler nedeni buldu22 Haziran 14:57Lityum için «Süperotoyol»: Bor Nitrür Nanotüpler İyon Hareketini 30 Kat HızlandırdıLityum için «Süperotoyol»: Bor Nitrür Nanotüpler İyon Hareketini 30 Kat Hızlandırdı21 Haziran 19:22Bilim İnsanları Sıvı İçinde Tellür Nanotellerin Oluşumunu İlk Kez Canlı İzlediBilim İnsanları Sıvı İçinde Tellür Nanotellerin Oluşumunu İlk Kez Canlı İzledi20 Haziran 04:29C12 girişimi, karbon nanotüpleri kuantum çiplerine entegre etme yöntemi bulduC12 girişimi, karbon nanotüpleri kuantum çiplerine entegre etme yöntemi buldu7 Haziran 20:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu