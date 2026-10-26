Bilim insanları 1600 yıllık Roma camının renk değiştirme özelliğini yeniden yarattı

Büyük Britanya'dakiSheffield Üniversitesi'nden bilim insanları, ışığa maruz kaldığında renk değiştiren antik Roma camının özelliğini yeniden yaratmayı başardı. Bu durum 25 Ekim 2026 tarihinde The Guardian tarafından bildirildi.

Söz konusu olan, British Museum'da korunan yaklaşık 1600 yıllık Lycurgus Kupası'dır. Kupa normal ışıkta yeşil, arkadan aydınlatıldığında ise yakut kırmızısı görünmektedir. Bu sıra dışı özellik, yüzyıllardır tarihçileri ve cam ustalarını hayrete düşürmüştür.

Bilim insanları bu olguyu yeniden yaratmak için antik cam yapım yöntemlerini temel aldılar. Deneylerde, eritilmiş camın içine çok küçük altın ve gümüş nanopartikülleri eklendi. Cam 1000 derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta eritilip soğutulduğunda, içinde nano ölçekli metal parçacıkları oluştu. Sonuç olarak, antik kupadakine benzer bir renk değişimi gözlemlendi.

Araştırmacılarcamın içindeki nanopartiküllerin ışıkla etkileşime girdiğini açıklıyor. Işık camdan geçerken mavi ve yeşil renklerin bir kısmı engellenir, kırmızı ve turuncu tonlar görünür hale gelir. Işık cam yüzeyinden yansıdığında ise kupa yeşil renkte görünür.

Üniversitenin Kimya, Malzeme ve Biyolojik Mühendislik Okulu'ndan Dr. Lisa Holland, bu sonuca ulaşmanın uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu vurguladı.

“Benim için bu bir mucize,” dedi.

Dördüncü yüzyıla ait Lycurgus Kupası, antik mitolojiye dair sahnelerle süslenmiştir. Kupada şarap tanrısı Dionysos'un Kral Lycurgus üzerindeki zaferi tasvir edilmiştir. 2022 yılında uluslararası uzmanlar, kupayı dünya cam sanatının yedi harikasından biri olarak kabul etmiştir.

University College London'dan arkeolojik malzemeler üzerine fahri profesör Ian Freestone, Sheffield Üniversitesi bilim insanlarının yarattığı camın, önceki deneylere kıyasla orijinal kupanın yeşil ve kırmızı renklerine daha yakın olduğunu belirtti.

Uzmana göre, camın nihai rengi, eritme sürecindeki koşullara ve fırın içindeki konumuna bağlıydı. Bu durum, antik Roma ustaları için bu renkleri tam olarak kontrol etmenin kolay olmadığını göstermektedir.

Proje kapsamında cam sanatçısı Elliot Walker da antik kupadan esinlenen modern bir heykel yarattı. Eser, 6-15 Kasım 2026 tarihleri arasında Sheffield'daki Millennium Galerisi'nde sergilenecek. Daha sonra Turner Cam Müzesi'nde kalıcı olarak sergilenmesi planlanıyor.

Bilim insanları, bu araştırmanın antik Roma ustalarının cam yapımında hangi yöntemleri kullandıklarını daha iyi anlamaya yardımcı olacağına inanıyor. Ayrıca çalışma, tarihi cam eserlerin benzersiz optik özelliklerini modern yöntemlerle yeniden yaratma imkanlarını da gözler önüne seriyor.