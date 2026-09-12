Fransa'da yolcu treni kazası: Hızla ilerleyen tren neye çarptı?

·169·Dünya
Fransa'da yolcu treni kazası: Hızla ilerleyen tren neye çarptı?

Avrupa'nın en gelişmiş demir yolu ağlarından birine sahip olan Fransa'nın kuzeyinde, kitlesel kayıplara ve ağır hasara yol açabilecek korkunç bir kaza meydana geldi. Ülkenin kuzeyindeki Seine-Maritime departmanında, 180 yolcuyu taşıyan yüksek hızlı bir yolcu treni aniden raydan çıktı. Son verilere göre olayda yaklaşık 44 kişi çeşitli derecelerde yaralandı, 18 yaşındaki bir genç kız ise hayati tehlike kaydıyla yoğun bakıma kaldırıldı. Olay yerine 140'tan fazla kurtarma görevlisi ve özel ekip sevk edildi. Fransız basını ve resmi makamlar, trenin yüksek hızla ray üzerindeki "bilinmeyen bir cisme" çarptığını tahmin ediyor. Peki, 11 Eylül akşamı Cléon şehri yakınlarında gerçekte ne yaşandı, makinist kontrolleri neyi gösterdi ve Fransa Ulaştırma Bakanlığı kazayı nasıl açıklıyor?

180 yolcu ve saat 19:30'daki dehşet: Kazanın kronolojisi

Fransa'nın BFMTV kanalı ve resmi makamlar acil durumun detaylarını açıkladı:

  • Güzergah ve konum: Kaza, Rouen şehrinden Caen yönüne giden trende, Tourville ve Elbeuf-Saint-Aubin yerleşim yerleri arasında, Cléon kasabası yakınlarında meydana geldi;

  • Bilinmeyen bir cisimle çarpışma: 11 Eylül günü yerel saatle yaklaşık 19:30 sularında tren, ray üzerindeki bilinmeyen bir engel veya cisimle çarpıştı;

  • Devrilen ve raydan çıkan vagonlar: Çarpmanın şiddetiyle trenin bir vagonu yan yatarak tamamen devrildi, dört vagon ise raydan çıktı;

  • 180 yolcunun paniği: Trende 180 kişi bulunuyordu; ani duruş ve çarpma nedeniyle yolcular vagon içinde savruldu.

44 yaralı: 18 yaşındaki kızın durumu kritik

Departman valisi ve Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, yaralılarla ilgili ilk raporu sundu:

  • Yaralıların sayısı 44'e ulaştı: Vali, basın toplantısında 44 kişinin yaralandığını bildirdi (Ulaştırma Bakanı ilk açıklamasında yaklaşık 20 kişinin yaralandığını söylemişti);

  • Yaşam mücadelesi veren 18 yaşındaki kız: Yaralılar arasındaki 18 yaşındaki genç kızın durumunun çok ağır olduğu değerlendiriliyor, acilen Rouen Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi;

  • Hafif yaralanmalar: Diğer yolcular çeşitli kırıklar, ezilmeler ve psikolojik şok durumları nedeniyle sahra hastanelerine ve yakın sağlık merkezlerine yerleştirildi;

  • 140 kurtarma görevlisi olay yerinde: Kaza bölgesinde 140 kurtarma görevlisi, doktorlar ve departman yönetimi çalışmalarını sürdürüyor.

Makinist testten geçti: Sabotaj mı, kaza mı?

Olayın ardından Fransa savcılığı ve demir yolu müfettişliği derhal kapsamlı bir soruşturma başlattı:

  • Alkol ve uyuşturucu testi negatif: Tren makinisti facia sonrası hemen toksikolojik ve narkolojik testlerden geçirildi; sonuçlar tamamen ayık ve sağlıklı olduğunu gösterdi;

  • "Bilinmeyen cisim" bilmecesi: Müfettişler ray üzerindeki nesnenin ne olduğunu, oraya kasten mi atıldığını yoksa doğal faktörler (devrilen ağaç, taş veya ekipman) nedeniyle mi düştüğünü araştırıyor;

  • Demir yollarında güvenlik krizi: Bu olay, son aylarda Fransa'da demir yolu ulaşım güvenliği ve yolların yabancı maddelerden korunmasına yönelik denetimlerin artırılması talebini keskin bir şekilde gündeme getirdi.

180 kişinin hayatını tehlikeye atan bu felaketin nedenleri, Fransa ulaşım sisteminde ciddi incelemelere yol açacak. Soruşturma ekipleri, raylardaki bilinmeyen nesnenin izini sürerek gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Sizce modern hızlı tren hatlarında bu tür bilinmeyen engellerin ortaya çıkması, sorumlu hizmetlerin ihmali mi yoksa öngörülemeyen bir risk mi? Demir yollarında yolcu güvenliğini garanti altına almak için ne tür ek koruma ve drone denetim sistemleri gerekli? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa demir yollarındaki bu acil durum analizini tüm sevdiklerinizle paylaşın!

CléonSeine-MaritimePhilippe TabarotBFMTVFransa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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