13 yaşındaki çocuk tesadüfen bilimce bilinmeyen bir canlı keşfetti

Japonya’da 13 yaşındaki Ryoya Sugimoto, deniz kıyısında yaptığı sıradan bir gözlem sırasında bilim insanlarının bilmediği bir canlıyla karşılaştı. O sırada çocuk, bu küçük canlının daha sonra bilim dünyasında ayrı ve yeni bir tür olarak kaydedileceğini bilmiyordu.

Olay, 2018 yılında Japonya’nın Vakayama prefektörlüğündeki Tanabe Körfezi’nde meydana geldi. Deniz canlılarına ilgi duyan Sugimoto, iskelenin yakınında suda yüzen birkaç küçük, denizanasına benzeyen organizma fark etti. Ancak bunlar, o zamana kadar okuduğu kitaplardaki denizanalarının hiçbirine benzemiyordu.

Tuhaf canlıyı evine götürdü

Sugimoto çocukluğundan beri denizanalarına ilgi duyuyordu. Hatta küçükken mavi düğme denizanasına (Porpita porpita) dokunduktan sonra onun hangi türe ait olduğunu kendi başına araştırmaya başlamış ve yerel kütüphanedeki denizanası kitaplarını okumuştu.

Bu nedenle Tanabe Körfezi’nde karşılaştığı canlılar ona çok tuhaf geldi. Birkaç örnek toplayarak onları ev koşullarında yetiştirmeye karar verdi.

Canlılar büyüdükçe görünümleri daha da ilginçleşti. Özellikle üreme organlarının kendine özgü kıvrımlı şekli Sugimoto’nun dikkatini çekti. Bu organizmanın bilimsel literatürde tanımlanmış türlerden farklı olabileceğini tahmin etti.

Bir bilim insanına başvurdu

Sugimoto gözlemleriyle yetinmedi. Denizanası uzmanı ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) Ulusal Sistematik Laboratuvarı direktörü Allen Collins ile iletişime geçti.

Collins başlangıçta bu organizmanın kesinlikle yeni bir tür olduğunu düşünmüyordu. Ancak Sugimoto’nun koruduğu örnekleri inceleme fırsatı doğunca bilim insanları, bunların dış yapısını ve genetik özelliklerini analiz etti. Sonuçta canlının gerçekten de daha önce resmen tanımlanmamış yeni bir tür olduğu anlaşıldı.

Sıradan bir denizanası değilmiş

Yeni organizmaya Orchistoma integrale bilimsel adı verildi. Bu canlıya “integral denizanası” adı verildi; çünkü kendine özgü kıvrımlı üreme organları matematikteki integral işaretini andırıyor.

İlginç olan şu ki bilim insanları onu kesin sınıflandırmada “gerçek denizanası” olarak kabul etmiyor. O. integrale hidrozoalar grubuna dahildir. Gerçek denizanalarına yakın olsalar da ayrı bir grup sayılırlar.