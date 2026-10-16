Avustralya'da yarasa saldırıları arttı: Tehlikeli virüse karşı uyarı

·16·Dünya
Avustralya'da yarasa saldırıları arttı: Tehlikeli virüse karşı uyarı

Avustralyalı yetkililer, halkı yarasalara yaklaşmamaları ve dokunmamaları konusunda uyarıyor. Bunun nedeni, hayvanlar tarafından ısırılma ve tırmalanma vakalarındaki artıştır. Uzmanlar, bu tür durumlarda Avustralya yarasa lissavirüsü (Australian bat lyssavirus) bulaşma riski bulunduğunu hatırlatıyor.

Yeni Güney Galler eyaleti sağlık departmanından alınan bilgilere göre, 28 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında bölgenin kuzey kesiminde 43 kişi yarasalar tarafından ısırıldı veya tırmalandı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu tür vakaların sadece 10 tanesi kaydedilmişti.

Olayların Hunter, Mid North Coast, Northern NSW ve Central Coast bölgelerinde meydana geldiği bildirildi. Avustralya yarasa lissavirüsü, kuduz virüsüne yakın olup insanda ağır ve ölümcül olabilen bir hastalığa yol açmaktadır. Hastalık belirtileri başladıktan sonra etkili bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak virüsle olası bir temastan sonra zamanında sağlanan tıbbi yardım, gerekli aşılar ve diğer önleyici tedbirler hastalığı önleyebilir.

Yeni Güney Galler Sağlık Departmanı Sağlığı Koruma Birimi Direktörü Keira Glasgow, halka her yarasayı potansiyel bir virüs taşıyıcısı olarak görmeleri gerektiğini vurguladı.

Glasgow'a göre, virüsün insanlara bulaşması nadir görülse de, enfekte bir hayvanın ısırması veya tırmalaması ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yarasalarla doğrudan temastan kaçınmak hayati önem taşımaktadır.

AvustralyaYarasa LissavirüsüYeni Güney GallerHalk SağlığıVirüs
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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