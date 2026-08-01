Ahtapotlar İçin İnşa Edilen Dev Çiftlik Neden Kapatıldı

İspanya'da dünyanın ilk ticari ahtapot çiftliğini kurma planı resmi olarak iptal edildi. Birkaç yıldır uluslararası tartışmalara yol açan bu projenin sonlandırılmasının ardından, bir dizi ülke ve ABD'nin bazı eyaletleri ahtapot yetiştiriciliğini başlamadan yasaklama önlemleri alıyor.

Bahse konu Nueva Pescanova şirketi tarafından Kanarya Adaları'ndaki Las Palmas limanı bölgesinde kurulması planlanan 65 milyon euroluk çiftlikten bahsediliyor. Projeye göre, her yıl 3 bin ton ahtapot eti üretilmesi amaçlanıyordu. Ancak çevreye etkileri konusunda beş yıl süren hukuki tartışmaların ardından şirket bu plandan vazgeçti. Şirket, kararın yalnızca iş ve hukuki faktörlerle ilgili olduğunu belirtti.

Projenin 2021 yılında duyurulmasından bu yana hayvan hakları örgütleri ve kamuoyundan sert eleştiriler aldı. Uzmanlar ahtapotların yüksek düzeyde zekaya sahip, acı ve stres hissedebilen canlılar olduğunu vurgulayarak, onları yapay koşullarda toplu olarak yetiştirmenin ciddi bir etik sorun olduğunu ifade ettiler.

Bilim insanlarına göre, doğada yalnız yaşayan ahtapotları tek bir havuzda tutmak stres, saldırganlık ve hatta yamyamlığa yol açabilir. Bununla birlikte şirket, su ürünleri yetiştiriciliğinin doğadaki ahtapotlar üzerindeki baskıyı azaltacağını savunuyordu.

Son yıllarda ABD'nin Washington ve Kaliforniya eyaletleri ahtapot yetiştiriciliğini yasakladı. Ayrıca İspanya, Meksika ve Şili'de de benzer yasa tasarıları tartışılıyor. Uzmanlar İspanya'daki bu kararı ticari ahtapot çiftliklerine karşı mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriyor, ancak gelecekte bu tür projelerin başka bölgelerde yeniden ortaya çıkma ihtimalini de dışlamıyor.