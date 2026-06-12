Hollanda'da dünyanın ilk hayvansız «çiftliği» açıldı

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Hollanda'da dünyanın ilk hayvansız «çiftliği» açıldı

Hollanda'da laboratuvar ortamında et üretimi konusunda uzmanlaşmış dünyanın ilk çiftliği faaliyete geçti. Burada et, canlı hayvanlardan değil, inek hücrelerinin özel biyoreaktörlerde çoğaltılmasıyla elde ediliyor.

Uzmanlar, bu yöntemle üretilen etin tadının ve dokusunun geleneksel etten neredeyse farksız olduğunu belirtiyor. Ayrıca üründeki protein, yağ ve karbonhidrat oranlarını kontrol etmek de mümkün.

Projenin en büyük avantajı, et üretim sürecinde hayvan kesimine ihtiyaç duyulmamasıdır. Ayrıca gelecekte bu teknolojinin geleneksel hayvancılığa göre daha ucuz olması bekleniyor.

Çiftlik şu anda test aşamasında çalışıyor. 2028 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor.

HollandaLaboratuvar EtiİnovasyonTeknolojiHayvancılık
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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