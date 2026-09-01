Macaristan'da sarhoş bir adam uçak çaldı ve nükleer santrale doğru uçtu

·4·Dünya
Macaristan'da sarhoş bir adam uçak çaldı ve nükleer santrale doğru uçtu

Macaristan'da 24 yaşındaki bir adam, Kalocha şehrindeki bir havaalanından Cessna 172 tipi hafif bir uçağı izinsiz alarak ülkedeki Paks Nükleer Güç Santrali'ne doğru uçtu. Bu durum "Eurointegration" tarafından bildirildi.

Olay 29 Ağustos sabahı meydana geldi. Askeri radarlar, uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra tespit etti. Paks NGS yakınındaki özel korumalı hava sahasına doğru ilerlemesi nedeniyle Macar Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet JAS 39 Gripen savaş uçağı havalandı.

Ancak savaş uçakları ulaşmadan önce Cessna 172, Geryen köyü yakınlarındaki bir ayçiçeği tarlasına zorunlu iniş yaptı. Uçak hasar gördü, adam ise hafif yaralandı. Olay yerinden yaya olarak uzaklaşan şahıs, yardım etmek için duran bir sürücünün aracını da çalmaya çalıştı. Kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Yapılan incelemede 24 yaşındaki adamın sarhoş olduğu belirlendi. Kolluk kuvvetleri, uçağın yasa dışı ele geçirilmesi ve diğer olası suçlar hakkında soruşturma yürütüyor.

Paks Nükleer Güç Santrali, Macaristan'daki tek ticari nükleer santraldir. Etrafındaki hava sahası özel olarak korunmaktadır.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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