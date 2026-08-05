Yüzündeki sivilceyi sıktı — bir anda ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı

·260·Dünya
Yüzündeki sivilceyi sıktı — bir anda ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı

Brezilyalı blog yazarı ve model Villian Silva, sıradan bir sivilceyi sıkmanın ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini kendi deneyimiyle gösterdi. Sosyal medyada Ken de CG adıyla tanınan blog yazarı, bıyığının yakınındaki iltihaplı sivilceyi sıktıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kendisinin anlattığına göre önce iltihaplı kılı çıkardı, ardından sivilceyi sıktı. Kısa süre sonra yüzü ciddi şekilde şişti ve durumu ağırlaştı. Doktorlar ise enfeksiyonun ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.

Villian Silva'nın sözlerine göre enfeksiyonun en kötü senaryoda beyne kadar yayılma ihtimali bulunuyordu.

«Bu sivilce yüzünden yüzüm ciddi şekilde şişti. Menenjit riski ortaya çıktı. Bu durum beyni etkileyerek hayati tehlikeye yol açabilirdi», — diyor blog yazarı.

Dermatolog Danijela Kavalkante de Almeyda Manjani'nin açıklamasına göre burun ile ağız köşeleri arasındaki bölge tıpta «ölüm üçgeni» olarak adlandırılıyor. Bunun nedeni, bu bölgedeki kan damarlarının beyin yapılarıyla doğrudan bağlantılı olması ve enfeksiyonun hızla yayılma riskini artırmasıdır.

Uzmanın belirttiğine göre iltihaplı sivilceyi sıkmak, bakterilerin dokuların daha derinlerine nüfuz etmesine yol açabilir. Bu da kavernöz sinüs trombozu, menenjit, beyin apsesi veya sepsis gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Villian Silva şu anda tedavisine devam ediyor. Yaşadığı olayın ardından sosyal medyada insanları sivilceleri kendi başlarına sıkmanın tehlikeleri konusunda uyarmaya karar verdi.

«Sıradan bir sivilceyi sıktığım için hayatımı kaybetmeme ramak kaldı», — diyor blog yazarı.

Villian SilvaKen de CGDaniela Cavalcante de Almeida Manjani
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fillerin gebelik süresi neden yaklaşık 2 yıl?Fillerin gebelik süresi neden yaklaşık 2 yıl?Bugün, 18:0618. kattan düşen genç kız mucizevi şekilde hayatta kaldı18. kattan düşen genç kız mucizevi şekilde hayatta kaldıBugün, 17:10Bilim insanları Dünya nüfusunun yarıya indirilmesini önerdiBilim insanları Dünya nüfusunun yarıya indirilmesini önerdiBugün, 16:02Bilim İnsanlarının Beklemediği Tehlikeli Kaplan Köpekbalığı Yeni Bir Bölgede Ortaya ÇıktıBilim İnsanlarının Beklemediği Tehlikeli Kaplan Köpekbalığı Yeni Bir Bölgede Ortaya ÇıktıBugün, 13:59Çikolata ve neşe: 106 yaşındaki Edit Hill uzun yaşam sırrını açıkladıÇikolata ve neşe: 106 yaşındaki Edit Hill uzun yaşam sırrını açıkladıBugün, 13:50Bugün SpaceX roketinin Ay’a çarpması bekleniyor: ne olacak?Bugün SpaceX roketinin Ay’a çarpması bekleniyor: ne olacak?Bugün, 13:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı