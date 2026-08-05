Yüzündeki sivilceyi sıktı — bir anda ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı

Brezilyalı blog yazarı ve model Villian Silva, sıradan bir sivilceyi sıkmanın ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini kendi deneyimiyle gösterdi. Sosyal medyada Ken de CG adıyla tanınan blog yazarı, bıyığının yakınındaki iltihaplı sivilceyi sıktıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kendisinin anlattığına göre önce iltihaplı kılı çıkardı, ardından sivilceyi sıktı. Kısa süre sonra yüzü ciddi şekilde şişti ve durumu ağırlaştı. Doktorlar ise enfeksiyonun ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.

Villian Silva'nın sözlerine göre enfeksiyonun en kötü senaryoda beyne kadar yayılma ihtimali bulunuyordu.

«Bu sivilce yüzünden yüzüm ciddi şekilde şişti. Menenjit riski ortaya çıktı. Bu durum beyni etkileyerek hayati tehlikeye yol açabilirdi», — diyor blog yazarı.

Dermatolog Danijela Kavalkante de Almeyda Manjani'nin açıklamasına göre burun ile ağız köşeleri arasındaki bölge tıpta «ölüm üçgeni» olarak adlandırılıyor. Bunun nedeni, bu bölgedeki kan damarlarının beyin yapılarıyla doğrudan bağlantılı olması ve enfeksiyonun hızla yayılma riskini artırmasıdır.

Uzmanın belirttiğine göre iltihaplı sivilceyi sıkmak, bakterilerin dokuların daha derinlerine nüfuz etmesine yol açabilir. Bu da kavernöz sinüs trombozu, menenjit, beyin apsesi veya sepsis gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Villian Silva şu anda tedavisine devam ediyor. Yaşadığı olayın ardından sosyal medyada insanları sivilceleri kendi başlarına sıkmanın tehlikeleri konusunda uyarmaya karar verdi.

«Sıradan bir sivilceyi sıktığım için hayatımı kaybetmeme ramak kaldı», — diyor blog yazarı.