Rusya'da bir erkeğin bronşundan beş altın dişten oluşan protez çıkarıldı

·64·Dünya
Rusya'da bir erkeğin bronşundan beş altın dişten oluşan protez çıkarıldı

Rusya'nın Sterlitamak şehrinde doktorlar, uzun süredir öksürük şikayeti yaşayan bir erkeğin bronşundan beş altın dişten oluşan bir protezi çıkardı.

Erkek, sürekli öksürmesine rağmen başlangıçta bunun bir soğuk algınlığı veya yaşlılığa bağlı bir durum olduğunu düşündü. Ancak zamanla durumu kötüleşince tıbbi yardım almaya mecbur kaldı.

Yapılan tetkikler sonucunda, diş protezinin nefes borusuna kaçtığı ve bronşlardan birine sıkıştığı tespit edildi. Erkeğin yaklaşık iki yıl önce uyurken protezini yuttuğu ancak bunu fark etmediği anlaşıldı.

Doktorlar cerrahi müdahale ile yabancı cismi nefes yolundan başarıyla çıkardı. Hastanın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bu vaka, uzun süren öksürüğün ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Bu tür belirtiler görüldüğünde, sebebini belirlemek için bir doktora başvurmak önemlidir.

SterlitamakDiş ProteziBronkoskopiTıbbi DurumRusya
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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