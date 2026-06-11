Telegram'da dronlar hakkında sahte kanallar aracılığıyla yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit edildi

Rusya'da Telegram kullanıcılarını hedef alan yeni ve çok aşamalı bir dolandırıcılık yöntemi tespit edildi. Siber güvenlik uzmanlarına göre suçlular, dron saldırıları hakkında uyarı veren sahte kanallar aracılığıyla insanları tuzağa düşürüyor ve sonunda paralarını çalıyor. Bu durum Ixbt.com tarafından bildirildi .

Yöntem, mahalle ve site sohbet gruplarında "Radar" kelimesi ve şehir adını içeren Telegram kanallarına bağlantılar dağıtılmasıyla başlıyor. Kendilerini "komşu" olarak tanıtan kişiler tarafından yönetilen bu kanallar, resmi kaynak gibi görünerek kullanıcıların güvenini kazanıyor. Kanala giren kişi, bir dizi bağlantı zincirini takip etmeye zorlanıyor.

Bir sonraki aşamada kullanıcı çeşitli botlara yönlendiriliyor. Bunlardan biri sözde el konulan araçların satışını teklif ederken, diğeri ise bağlantı olmayan yerlerde bile çalışan özel bir uyarı sistemi olduğunu iddia ediyor. Bu eylemlerin temel amacı, kullanıcıyı daha sonra kimlik avı (phishing) mesajları göndermek için tasarlanmış botlara abone yapmaktır.

Son aşamada kurban, "Rabota Rossii" devlet portalının tasarımını kopyalayan sahte bir siteye yönlendiriliyor. Burada deneyimsiz kişiler için saatte 4000 ruble ve ayda 300 bin rubleye kadar uzaktan çalışma geliri vaat ediliyor. Ödemeyi almak için Telegram üzerinden bir "yönetici" ile iletişime geçilmesi isteniyor.

İletişim sırasında dolandırıcılar, çeşitli bahanelerle kullanıcıdan belirli bir miktar ödeme yapmasını talep ediyor. Sonuç olarak kullanıcı, vaat edilen parayı almak yerine kendi parasını kaybediyor. Uzmanlar, şüpheli bağlantılara tıklamamanızı ve yalnızca resmi kaynaklara güvenmenizi tavsiye ediyor.