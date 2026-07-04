Hindistan hükümeti Telegram ve Signal mesajlaşma uygulamalarından anonimlik raporu talep etti

·30·Teknoloji
Hindistan hükümeti Telegram ve Signal mesajlaşma uygulamalarından anonimlik raporu talep etti

Hindistan hükümeti dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram ve gizliliğe odaklanan Signal platformalarına resmi bir talepte bulundu. Ülke yetkilileri bu servislerin kullanıcılara telefon numaralarını açıklamadan iletişim kurma imkânı sunan özelliklerin güvenliğini nasıl sağladıklarına dair açıklama yapmalarını talep ediyor. Bu konuda Reuters ajansı hükümetteki kaynaklarına dayanarak haber verdi. Ixbt.com haber veriyor.

Bu adım, Hindistan hükümetinin çevrimiçi platformalar üzerindeki denetimi güçlendirme yönündeki bir sonraki hamlesi oldu. Geçen ay ülkede Telegram platformasının geçici olarak engellenmesi gündeme gelmişti, şimdi ise düzenleyiciler servisin belirli özelliklerini ve siber güvenliğe etkilerini detaylıca incelemeye başladı.

Anonimlik ve dolandırıcılık riski

Hükümet yetkililerine göre, kullanıcı adları (username) aracılığıyla kimliği gizleme imkânı çeşitli suçlara kapı açabilir. Özellikle Hindistan bilgi teknolojileri bakanlığı, anonimliğin çevrimiçi dolandırıcılık, phishing, sahte kimliklerle saldırı ve "dijital gözaltı" gibi suçların artmasına neden olmasından endişe duyuyor.

Bu nedenle Telegram ve Signal şirketlerinden kimliğe bürünme (impersonation) ve istismara karşı hangi koruma mekanizmalarının uygulandığına dair ayrıntılı bilgi sunmaları istendi. Şimdiye kadar ne bakanlık ne de mesajlaşma uygulamaları temsilcileri bu talep hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

WhatsApp için de kısıtlamalar

Denetim yalnızca Telegram ve Signal ile sınırlı kalmıyor. Hindistan hükümetinin WhatsApp mesajlaşma uygulamasına da kullanıcı adlarını değiştirme yönünde planlanan yeni özelliğin kullanıma sunulmasını geçici olarak durdurma talimatı verdiği ortaya çıktı. Şirketin üç gün içinde bu özelliğin gerekliliğini gerekçelendirmesi gerekiyor, aksi takdirde yaptırımlar uygulanabilir.

Özbekistanlı kullanıcılar için de Telegram en temel iletişim aracı olarak kabul ediliyor. Hindistan gibi büyük pazarlarda alınan bu tür kararlar gelecekte mesajlaşma uygulamalarının global politikalarını ve özelliklerinin çalışma düzenini etkileyebilir. Numara gizleme özelliği birçok kullanıcı için kişisel mahremiyetin önemli bir parçası olsa da, devlet kurumları bunu güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Hatırlatalım, Hindistan dünyadaki en çok internet kullanıcısına sahip ülkelerden biri ve buradaki yasal gereksinimler teknoloji devleri için her zaman ciddi bir sınav olarak değerlendiriliyor. Şimdilik mesajlaşma uygulamalarının bu taleplere nasıl yanıt vereceği ve gizlilik ilkelerini nasıl koruyacağı belirsizliğini koruyor.

TelegramSignalWhatsAppHindistanSiber Güvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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