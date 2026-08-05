Telegram App Store'dan neden geçici olarak kaldırıldı

Popüler Telegram mesajlaşma uygulaması App Store'dan geçici olarak kaldırıldı ve bu durum dünya genelinde milyonlarca kullanıcının ve uzmanın dikkatini çekti. ixbt.com'un haberine göre, olayın ardından uygulamanın kurucusu Pavel Durov açıklama yaparak bunun sistemsel bir hata değil, siber suçlular tarafından özel olarak düzenlenen bir saldırı olduğunu belirtti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Saldırganların toplu kanalların ve grupların sahiplerine şantaj yapmak için karmaşık bir yöntem kullandığı ortaya çıktı. Yeni bir gönderi yayımlamak yerine eski paylaşımları düzenleyerek yapay zekâ tarafından oluşturulan yasaklı içerikleri fark ettirmeden eklediler. Gönderi daha önce yayımlandığı için katılımcıların çoğu bunu fark etmedi ve şikâyet sistemi de zamanında çalışmadı.

Şantajcılar hangi yöntemi kullandı?

Pavel Durov'a göre bu tür eylemler, "silme şantajcıları" tarafından düzenleniyor. Suçlular, büyük kamu kanallarının sahiplerinden para talep ediyor; yasaklı materyaller yayımlamak ve ardından Apple'a şikâyet etmekle tehdit ediyordu. Sahipler talepleri yerine getirmeyi reddederse saldırganlar kanalı engellemeye veya tüm uygulamanın mağazadan geçici olarak kaldırılmasını sağlamaya çalışıyordu.

Güvenlik ekibi ihlali tespit ettikten sonra Telegram ekibi yasaklı içeriği derhâl kaldırdı ve kural ihlalinde bulunan kullanıcının hesabını engelledi. Bunun ardından Apple, mesajlaşma uygulamasını yeniden kullanıma açarak uygulama mağazasına geri getirdi.

Apple'ın yaklaşımındaki kritik noktalar

Telegram yönetimi, yasa dışı içerikle mücadele etmek için hem otomatik hem de manuel moderasyon araçlarını kapsamlı biçimde kullandığını vurguladı. Kötü niyetli kişiler, tam da bu sıkı koruma mekanizmaları nedeniyle savunmayı aşmak için giderek daha karmaşık yollar aramak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte Pavel Durov, Apple'ın eylemlerini sert biçimde eleştirdi. Ona göre teknoloji devi, uygulamayı önce mağazadan kaldırıp ancak daha sonra geliştiricilerle iletişime geçerek tehlikeli bir uygulamaya imza attı. Bu yaklaşım, kullanıcı içeriğine sahip diğer büyük platformlar için de risk oluşturabilir.

Apple da duruma ilişkin açıklama yaparak mağaza kurallarını ihlal eden materyallerin tespit edilmesi nedeniyle Telegram'ın geçici olarak kaldırıldığını doğruladı. Yasaklı içerik ortadan kaldırılıp ihlal gerçekleştiren hesap engellendikten sonra uygulama birkaç saat içinde mağazaya geri getirildi.