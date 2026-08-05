Telegram App Store'dan neden geçici olarak kaldırıldı

·51·Teknoloji
Telegram App Store'dan neden geçici olarak kaldırıldı

Popüler Telegram mesajlaşma uygulaması App Store'dan geçici olarak kaldırıldı ve bu durum dünya genelinde milyonlarca kullanıcının ve uzmanın dikkatini çekti. ixbt.com'un haberine göre, olayın ardından uygulamanın kurucusu Pavel Durov açıklama yaparak bunun sistemsel bir hata değil, siber suçlular tarafından özel olarak düzenlenen bir saldırı olduğunu belirtti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Saldırganların toplu kanalların ve grupların sahiplerine şantaj yapmak için karmaşık bir yöntem kullandığı ortaya çıktı. Yeni bir gönderi yayımlamak yerine eski paylaşımları düzenleyerek yapay zekâ tarafından oluşturulan yasaklı içerikleri fark ettirmeden eklediler. Gönderi daha önce yayımlandığı için katılımcıların çoğu bunu fark etmedi ve şikâyet sistemi de zamanında çalışmadı.

Şantajcılar hangi yöntemi kullandı?

Pavel Durov'a göre bu tür eylemler, "silme şantajcıları" tarafından düzenleniyor. Suçlular, büyük kamu kanallarının sahiplerinden para talep ediyor; yasaklı materyaller yayımlamak ve ardından Apple'a şikâyet etmekle tehdit ediyordu. Sahipler talepleri yerine getirmeyi reddederse saldırganlar kanalı engellemeye veya tüm uygulamanın mağazadan geçici olarak kaldırılmasını sağlamaya çalışıyordu.

Güvenlik ekibi ihlali tespit ettikten sonra Telegram ekibi yasaklı içeriği derhâl kaldırdı ve kural ihlalinde bulunan kullanıcının hesabını engelledi. Bunun ardından Apple, mesajlaşma uygulamasını yeniden kullanıma açarak uygulama mağazasına geri getirdi.

Apple'ın yaklaşımındaki kritik noktalar

Telegram yönetimi, yasa dışı içerikle mücadele etmek için hem otomatik hem de manuel moderasyon araçlarını kapsamlı biçimde kullandığını vurguladı. Kötü niyetli kişiler, tam da bu sıkı koruma mekanizmaları nedeniyle savunmayı aşmak için giderek daha karmaşık yollar aramak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte Pavel Durov, Apple'ın eylemlerini sert biçimde eleştirdi. Ona göre teknoloji devi, uygulamayı önce mağazadan kaldırıp ancak daha sonra geliştiricilerle iletişime geçerek tehlikeli bir uygulamaya imza attı. Bu yaklaşım, kullanıcı içeriğine sahip diğer büyük platformlar için de risk oluşturabilir.

Apple da duruma ilişkin açıklama yaparak mağaza kurallarını ihlal eden materyallerin tespit edilmesi nedeniyle Telegram'ın geçici olarak kaldırıldığını doğruladı. Yasaklı içerik ortadan kaldırılıp ihlal gerçekleştiren hesap engellendikten sonra uygulama birkaç saat içinde mağazaya geri getirildi.

TelegramApp StorePavel DurovAppleSiber Güvenlik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX finansal raporunu yayımladı ve Starship uçuşunun ayrıntılarını açıkladıSpaceX finansal raporunu yayımladı ve Starship uçuşunun ayrıntılarını açıkladıBugün, 05:51SpaceX, Hint Okyanusu’nda kalan Starship gövdesini geri çekiyorSpaceX, Hint Okyanusu’nda kalan Starship gövdesini geri çekiyorBugün, 05:24Fizikçiler Penrose’un fikrini uygulamada test etti: Işık hızından hızlı hareketten enerji elde edildiFizikçiler Penrose’un fikrini uygulamada test etti: Işık hızından hızlı hareketten enerji elde edildiBugün, 04:50SpaceX ilk finansal toplantısında büyük planlarını açıkladıSpaceX ilk finansal toplantısında büyük planlarını açıkladıBugün, 03:57Tretyakov Galerisi'nde mobil fotoğrafçılık ve klasik manzara sergisi açılıyorTretyakov Galerisi'nde mobil fotoğrafçılık ve klasik manzara sergisi açılıyorBugün, 03:26Lucid Motors mali krizden çıkmak için 1,4 milyar dolar tasarruf etmek istiyorLucid Motors mali krizden çıkmak için 1,4 milyar dolar tasarruf etmek istiyorBugün, 03:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı