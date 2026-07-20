Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Hayatını kaybeden askerler, Trump'ın açıklaması

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran ile devam eden askeri çatışma sırasında bir Amerikan askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu olayla birlikte savaşın başlangıcından bu yana hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı resmen 17'ye ulaştı.

Zamin.uz Orta Doğu çevresinde tırmanan askeri hareketlilik, kayıplar ve Washington'ın sonraki adımları hakkındaki son detayları sunar.

Kuzey Irak'taki olay ve Ürdün'deki aramalar

CENTCOM verilerine göre, bir sonraki Amerikan askeri 18 Temmuz'da Kuzey Irak'ta hayatını kaybetti. Asker, İran'a ait düşürülen bir insansız hava aracının patlamamış mühimmatını kontrollü bir şekilde imha etme operasyonu sırasında vefat etti. Olay sonucunda bir asker daha hafif yaralandı ve kendisine gerekli tıbbi müdahale yapılıyor.

Ayrıca, Ürdün'deki ABD hava üssünde de arama çalışmaları devam ediyor:

17 Temmuz olayı: İran tarafından düzenlenen saldırı sonucunda iki Amerikan askeri hayatını kaybetmiş, bir diğeri ise kaybolmuştu.

Bulunan kalıntılar: Komutanlık, olay yerinde yürütülen arama çalışmaları sırasında henüz kimliği belirlenemeyen insan kalıntıları bulunduğunu bildirdi.

Medya tahmini: The New York Times ve The Wall Street Journal gazetelerinin kaynaklarına göre, bulunan kalıntılar büyük ihtimalle kayıp olan Amerikan askerine ait. Şu anda kimlik tespiti çalışmaları yürütülüyor.

Karşılıklı yıkıcı saldırılar: ABD ve İran çatışması

Taraflar birbirlerinin mevzilerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor:

ABD'nin hava saldırısı: 18 Temmuz'da ABD Silahlı Kuvvetleri, İran topraklarına yeni hava saldırıları düzenledi. CENTCOM, bu saldırıların İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu (IRGC) Ürdün'deki Amerikan askerlerinin ölümü nedeniyle cezalandırmak ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etme kabiliyetini sınırlamak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran'ın yanıtı: Buna karşılık İran, Kuveyt'te bulunan iki ABD askeri üssüne füze saldırıları düzenledi.

Donald Trump: «İran nükleer silaha sahip olmamalı»

ABD Başkanı Donald Trump NewsNation televizyon kanalına verdiği telefon röportajında, Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmesini «üzücü bir olay» olarak nitelendirdi.

Washington'ın temel duruşunu bir kez daha vurguladı:

«İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz.»

ABD, Orta Doğu'ya ek savaş uçakları gönderiyor

Çatışmanın giderek şiddetlenmesi nedeniyle, The Wall Street Journal ve The New York Times haberlerine göre, Washington bölgeye ek askeri uçaklar sevk ediyor:

Hava Üssü / Konum Seçilen savaş uçakları Spangdahlem Hava Üssü (Almanya) F-16 savaş uçakları RAF Lakenheath Hava Üssü (Birleşik Krallık) F-35 savaş uçakları Ek destek Havada yakıt ikmali için tasarlanmış özel uçaklar

Uzmanlarbu adımın, Washington'ın bölgedeki askeri varlığını daha da güçlendirmeyi ve İran'a yönelik jeopolitik baskıyı artırmayı amaçladığını düşünüyor.