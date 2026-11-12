New York'ta üç katlı bina çöktü: Trajedide ölü ve yaralılar var

11 Kasım 2026 tarihinde ABD'nin New York şehrinin Brooklyn bölgesindeki Flatbush mahallesinde büyük bir trajedi yaşandı. CNN'in haberine göre, üç katlı bir binanın aniden çökmesi sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti ve 17 kişi çeşitli derecelerde yaralandı.

Olayın detayları ve zamanı

Bu talihsiz olay 11 Kasım günü yerel saatle 16:00 civarında, Flatbush Caddesi'ndeki (1321 Flatbush Ave) 1930 yapımı binada meydana geldi. Çöken binanın zemin katında bir ticari dükkanın bulunduğu, üst katlarında ise dört konut dairesinin yer aldığı belirtildi.

Çökme sonucunda bina, yanındaki boş inşaat alanına yığıldı. Ayrıca trajedi nedeniyle bitişikteki üç katlı konut binasının da yan duvarı yıkılarak iç odalar açığa çıktı.

Olayın temel göstergeleri Detaylar ve bilgiler Olay zamanı ve yeri 11 Kasım 2026, New York, Brooklyn (Flatbush mahallesi) Toplam yaralı sayısı 19 kişi (2 kişi vefat etti, 4'ünün durumu çok ağır) Mağdurların kategorisi Aralarında 7 çocuk ve 1 itfaiyeci de bulunuyor Binanın yaşı 1930 yılında inşa edilmiş üç katlı bina Görevlendirilen ekipler 250'den fazla kurtarma görevlisi ve acil yardım personeli (FDNY)

New York İtfaiye Departmanı'na (FDNY) göre, olay yerine 250'den fazla kurtarma görevlisi sevk edildi ve enkaz altında kalan diğer kişileri arama çalışmaları hızla devam ediyor.

Kurtarma operasyonu ve nedenlerinin araştırılması

Şehir İnşaat Departmanı (DOB) olayın nedenlerini derinlemesine araştırıyor. İlk bilgilere göre, bina çöktüğü sırada yan taraftaki arsada kazı çalışmaları yapıldığı tespit edildi.

Olay yerine ulaşan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kurtarma ekiplerinin hızlı ve özverili çalışmalarını takdir etti. Ayrıca evsiz kalan en az sekiz aile için yerel merkezde geçici barınak ve özel yardım karargahı kuruldu.

Sizce büyük metropollerde eski binaların yakınında yürütülen inşaat ve kazı çalışmaları üzerindeki denetimi daha da güçlendirmek için ne gibi önlemler alınmalıdır? Fikrinizi yorumlarda belirtin!