Sahte gelinlerin tuzağına düşen Çinli erkeklerin kaderi

Çin’de evlenmek isteyen bazı bekâr erkekler, hızlı ve kolay bir şekilde yuva kurmayı vadeden çöpçatanlık ajansları nedeniyle büyük miktarda para kaybediyor. Özellikle “hızlı evlilik” hizmetleri aracılığıyla erkeklere kısa sürede uygun bir eş bulma sözü veriliyor.

37 yaşındaki Wang Juan da böyle bir ajansa başvurdu. Guizhou eyaletindeki Guiyang şehrine giderek birkaç kadınla tanıştı ve karşılaştığı sekizinci kadını seçti. Kadının sade giyimi ve mütevazı görünümü Wang’da güven uyandırdı.

Birkaç kısa görüşmenin ardından evlendiler. Wang, gelin için 300 bin yuandan fazla, düğün ve diğer masraflarla birlikte yaklaşık 400–500 bin yuan harcadı.

Ancak evlilikten birkaç ay sonra alacaklılar onu aramaya başladı. Wang eşinin geçmişini araştırdığında, kendisine anlatılan bilgilerin büyük bölümünün yalan olduğunu öğrendi. Kadın daha önce üç kez evlenmişti, üç çocuğu vardı, borçluydu ve yaşını da gizlemişti.

Wang ajansa gittiğinde ise ofisin kapandığını ve çalışanların ortadan kaybolduğunu gördü.

Bu tür dolandırıcılıklar neden artıyor?

Sorunun başlıca nedenlerinden biri Çin’deki cinsiyet dengesizliği. Ülkede erkeklerin sayısı kadınlardan yaklaşık 30 milyon fazla. Özellikle küçük şehirlerde ve kırsal bölgelerde erkeklerin uygun bir eş bulması zorlaştı.

Bazı çöpçatanlık ajansları bu durumdan yararlanarak “hızlı evlilikler” sunuyor. Devlet kurumlarının verilerine göre, 2024 yılının ocak ayından 2025 yılının mart ayına kadar çöpçatanlık sektörüyle bağlantılı suçlar kapsamında 1546 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bazı ajansların karaoke kulüplerinde çalışan kadınları “gelin” olarak tanıttığı ve 128 mağdurdan 2,5 milyon yuandan fazla para aldığı da bildirildi.

Mağdurlar paralarını geri almaya çalışıyor

59 yaşındaki Xuy Cülin de oğluna gelin bulmak için yaklaşık 500 bin yuan harcadı. Oğlu, gelinle ilk görüşmesinden yedi gün sonra evlendi, ancak kadın iki hafta bile geçmeden aileyi terk etti.

Uzmanlar bu tür davaları kanıtlamanın zor olduğunu belirtiyor. Çünkü mevzuatta evlilik yoluyla dolandırıcılığa ilişkin özel bir ceza maddesi bulunmuyor. Mağdurun, kişinin evlilikten önceki asıl amacının para almak olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Wang şimdi diğer erkekleri uyarmak için deneyimlerini sosyal medyada videolarla paylaşıyor. Kendisi ise harcadığı paranın tamamını geri alamadı ve gelecekte yeniden evlenme konusunda tereddüt yaşıyor.

“Hızlı evlilik” ajanslarının vaatlerini dikkatle araştırmak ve müstakbel eş hakkındaki bilgileri bağımsız olarak doğrulamak, bu tür durumlara düşme riskini azaltabilir.