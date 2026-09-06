Rostov'da Gece Olağanüstü Hal: 30 İHA Saldırısı, Çok Katlı Binalarda Yıkım

·7·Dünya
Rostov'da Gece Olağanüstü Hal: 30 İHA Saldırısı, Çok Katlı Binalarda Yıkım

6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece, Rusya'nın Rostov bölgesi benzeri görülmemiş çapta kitlesel ve yıkıcı bir hava saldırısına maruz kaldı. Hava savunma sistemleri bölge semalarında yaklaşık 30 insansız hava aracını (İHA) imha etse de, Rostov-na-Donu şehrindeki yerleşim alanları ciddi hasar gördü. Çok katlı binaların üst katlarının ve çatılarının çökmesi sonucu bölge sakinleri acilen tahliye edildi, bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şehir yönetimi, saldırıya uğrayan binaların bulunduğu bölgede derhal yerel olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Çok katlı binalarda yıkım: Çocuğun yaralanması ve tahliye

Şehir genelinde gece yaşanan patlamaların ardından ciddi hasar noktaları tespit edildi:

  • Sovetskiy bölgesindeki yıkımlar: Bölge Valisi Yuri Slyusar'ın açıklamasına göre, bölgedeki iki çok katlı konut binası ciddi şekilde hasar gördü; bir binanın üst katları yıkılırken, diğer binanın çatısı ve tüm pencereleri parçalandı.

  • Hastaneye kaldırılan çocuk: Saldırı sırasında evde bulunan bir çocuk ağır yaralandı ve acilen hastaneye kaldırıldı; doktorlar hayatını kurtarmak için gerekli müdahaleleri yapıyor.

  • Leninskiy bölgesi ve OHAL rejimi: Şehrin Leninskiy bölgesinde de bir konut binası ve dairelerin camları tuzla buz oldu. Hükümet, hasar gören binaların çevresinde yerel düzeyde olağanüstü hal ilan ederek sakinleri güvenli bölgelere nakletti.

30 İHA saldırısı ve bölge genelindeki hasarlar

Hava saldırıları sadece idari merkezle sınırlı kalmadı:

  • Hava savunmanın zorlu gecesi: Hava savunma sistemleri; Rostov, Bataysk, Matveyevo-Kurgan, Myasnikovskiy, Azov, Millerovo ve Çertkovskiy bölgelerinde toplam otuzdan fazla hedefi vurdu.

  • Azov ve Bataysk'taki yangınlar: Azov bölgesinde 4 müstakil evin cephesi ve pencereleri hasar gördü, kuru otluk alanlarda şiddetli yangınlar çıktı; Bataysk ve Myasnikovskiy bölgelerindeki bahçeli evlerin çatıları zarar gördü.

  • Acil durum ekiplerinin seferberliği: Tüm bölgelerde kurtarma ekipleri ve acil durum birimleri, İHA kalıntılarını temizleme ve yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Lojistik felç: Lokomotif hasar gördü, 7 tren gecikmeli

Saldırının sonuçları bölgesel ulaşım sistemine de ağır bir darbe vurdu:

  • Demiryolunda olağanüstü durum: Çertkovskiy bölgesinde düşen bir İHA, doğrudan bir demiryolu lokomotifine hasar verdi.

  • Tren seferleri durduruldu: Bu altyapı hasarı nedeniyle demiryolu trafiği aksadı; en az yedi yolcu ve yük treninin sefer programı bozuldu ve seferler durduruldu.

Sizce sınır bölgelerine ve stratejik ulaşım lojistiğine yönelik bu tür gece kitlesel İHA saldırıları, çatışmanın yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya geçtiğinin bir göstergesi mi? Rusya bölgelerindeki güvenlik önlemleri ne kadar etkili? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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