Türkiye'de Trump'ın uçağı için havalimanı 120 milyon dolara yenilendi

·25·Dünya
Türkiye'de Trump'ın uçağı için havalimanı 120 milyon dolara yenilendi

Türkiye, NATO zirvesi öncesinde Ankara'daki eski Etimesgut Askeri Havalimanı'nı tamamen yenilemek için 120 milyon dolardan fazla harcama yaptı. Sekiz ay süren kapsamlı inşaat ve modernizasyon çalışmaları, Katar tarafından ABD'ye hediye edilen Boeing 747-8 uçağını kabul edebilmek amacıyla gerçekleştirildi. Bu konuda Luxurylaunches yayını haber verdi.

Yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen bu Boeing 747-8'in, şirket tarafından üretilen en büyük yolcu uçaklarından biri olduğu belirtiliyor. Uzunluğu 76 metreyi aşan uçağın maksimum kalkış ağırlığı 442 tona ulaşıyor. Böylesine devasa bir hava aracını kabul edebilmek için mevcut altyapının önemli ölçüde iyileştirilmesi gerekti.

Bu doğrultuda, Ankara'daki Etimesgut Askeri Havalimanı, NATO zirvesi arifesinde diplomatik bir merkez olarak yeniden faaliyete geçirildi ve bir dizi önemli değişiklik yapıldı.

Özellikle pist uzunluğu 2450 metreden 3000 metreye çıkarıldı, genişliği ise 42 metreden 60 metreye genişletildi. Bu değişiklikler sayesinde havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Boeing 747-8 ve Airbus A380 gibi dev uçaklar için talep ettiği en yüksek standart olan “F” kategorisine uygun hale getirildi.

UzmanlarAnkara'nın deniz seviyesinden yüksekliği ve yaz aylarındaki yüksek sıcaklıkların uçakların uçuş performansını etkilediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, hava aracının ağırlığı ve boyutları göz önüne alınarak havalimanının yeniden inşasının gerekli olduğu sonucuna varıldı.

Proje kapsamında yeni taksi yolları inşa edildi, navigasyon ve aydınlatma sistemleri tamamen yenilendi. Ayrıca protokol binaları genişletildi ve aynı anda 44 uçağı ağırlayabilecek 160 bin metrekarelik bir apron inşa edildi.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu Boeing 747-8 daha önce Katar Emiri'nin özel uçağı olarak kullanılıyordu. Daha sonra ABD'ye hediye edilen uçağın, eskimiş VC-25A'nın yerine ABD başkanının yeni Air Force One uçağı olarak yeniden donatılması planlanıyor. NATO zirvesi sırasında bu uçak, etkinliğe gelen en büyük hava aracıydı.

Daha önce Donald Trump'a Türkiye ziyareti sırasında olası bir suikast hazırlığı yapıldığına dair haberler yayılmıştı. İstihbarat uyarısının ardından Ankara'dan kalkacak uçağının değiştirildiği belirtilmişti. Ancak dönüş yolunda Trump, kendi eski uçağını kullanmayı tercih etmiş ve bu kararını "nostalji" ile açıklamıştı. Daha sonra Birleşik Krallık'takiMildenhall Hava Üssü'ne iniş yaptı ve oradan Katar tarafından sağlanan Boeing 747-8 uçağına geçerek ABD'ye uçtu.

TürkiyeAnkaraNATOBoeing 747-8Katar
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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