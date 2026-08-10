CATL helikopterler ve uçaklar için güvenli bataryayı test etti

Dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden CATL, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yolcu hava araçları için tasarlanan yeni bir batarya sistemini başarıyla test etti. ixbt.com'a göre bu teknoloji, havacılık sektöründe güvenlik ve enerji kapasitesi açısından önemli bir adım niteliğinde ve gelecekte elektrikli havacılığın yaygınlaşmasının önünü açabilir. Haberi Ixbt.com bildirdi .

Yeni batarya sistemi, kilogram başına 350 watt-saat enerji kapasitesine sahip prizmatik hücrelere dayanıyor. Şirketin resmi açıklamasına göre bu geliştirme, kendi sınıfında iki komşu hücrenin aynı anda aşırı ısınmasına (termal kaçak) dayanabilen ve arızanın diğer hücrelere yayılmasını önleyen dünyadaki ilk sistem oldu.

Havacılık güvenliğinde yeni standart

Test sırasında uzmanlar, bataryanın farklı bölümlerinde, merkezi ve köşe kısımlar da dahil olmak üzere, iki komşu hücrede termal kaçağı zorunlu olarak başlattı. Bu işlem, sistemin farklı hasar senaryolarındaki davranışını kontrol etmek için gerçekleştirildi. Testlerin tüm aşamalarında sistem, arızanın zincirleme reaksiyona dönüşmesini ve tüm bataryanın alev almasını önleme görevini başarıyla yerine getirdi.

Havacılık bataryaları için bu gösterge, en önemli güvenlik gerekliliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Çünkü birkaç hücrenin arızalanması tüm hava aracının düşmesine yol açmamalı. Belirtildiğine göre tüm testler, Çin Sivil Havacılık İdaresi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu durum, teknolojinin seri üretilecek eVTOL cihazlarına uygulanmasını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Menzil ve taşıma kapasitesi

Uzmanlar, açıklanan 350 W·ch/kg enerji kapasitesinin hava araçları için büyük önem taşıdığını belirtiyor. eVTOL cihazlarında bataryanın ağırlığı, uçuş menzilini, taşınabilecek faydalı yük miktarını ve yolcu sayısını doğrudan etkiliyor. Bununla birlikte bataryanın yalnızca yüksek miktarda enerji depolaması değil, özellikle dikey kalkış ve iniş sırasında ortaya çıkan aşırı yükler altında yüksek güç sağlayabilmesi de gerekiyor.

CATL, bu bataryanın seri üretime tamamen hazır olduğunu açıkladı. Buna göre Çinli AutoFlight (Fengfei Aviation), yeni teknolojinin ilk ortağı olacak. CATL daha önce bu havacılık şirketine yüz milyonlarca dolar yatırım yapmıştı. Bu yatırım, tarafların elektrikli havacılığı geliştirmek için yakın iş birliği yapmasını sağlıyor.

AutoFlight şu anda iki tonluk yük taşıyan eVTOL V2000CG CarryAll için Çin'in ilgili sertifikalarını aldı. Bir sonraki önemli adım olarak, hâlihazırda uçuşa elverişlilik sertifikasyon sürecinden geçen beş koltuklu Prosperity yolcu aracının kullanıma sunulması planlanıyor. Şirket bu süreci 2026'da tamamlamayı hedefliyor. Bu yolcu taşıma araçlarının, CATL'nin yeni bataryalarıyla donatılan ilk hava aracı modelleri olması bekleniyor.