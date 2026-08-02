Cosmic Aerospace Dört Kişilik Elektrikli Uçağını Duyurdu

Amerikalı girişim Cosmic Aerospace, özel havacılık ve eğitim merkezleri için tasarlanan dört kişilik tamamen elektrikli Cosmic One uçak projesini tanıttı. ixbt.com sitesinin bildirdiğine göre şirket, yeni hava aracını ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yeni kuralları kapsamında sertifikalandırmayı ve 2029 yılında teslimatlara başlamayı planlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

2021 yılında kurulan Cosmic Aerospace ilk başta elektrikli bölgesel bir uçak yaratmayı hedeflemişti. Ancak daha sonra uzmanlar odak noktasını özel havacılık, uçuş okulları ve aeroclub'lar için tasarlanan daha kompakt bir modele kaydırmaya karar verdiler. Yeni projenin modern havacılık pazarında önemli bir adım olması bekleniyor.

Yenilikçi Yapı ve Teknik Özellikler

Cosmic One uçağının temel ayırt edici özelliği, doğrudan kanat üzerine monte edilmiş altı pervane elektrik santralidir. Üreticiler bu düzenin aerodinamiği iyileştirdiğini, kabin görüş açısını artırdığını ve güvenlik seviyesini yükselttiğini belirtiyor. Ayrıca hava aracı acil durumlar için bir paraşüt sistemi ile donatılacak.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Christopher Shahin'e göre bu uçak fiyat açısından modern Cirrus SR ailesi modelleriyle rekabet edecek ve genel kullanıma yönelik premium sınıf bir elektrikli uçak olarak konumlandırılacak. Cosmic One'ın teknik göstergeleri şunlardan ibarettir:

Uçuş menzili: Yaklaşık 250 deniz mili (yaklaşık 460 kilometre)

Uçuş süresi: Zorunlu enerji rezerviyle iki saatten fazla

Motorlar: Kanata monte edilmiş 6 adet elektrikli pervane ünitesi

Tahrik sistemi: Modüler elektrik motorları ve lityum-iyon bataryalar

Gelecek Planları ve Test Aşamaları

Şu anda proje detaylı tasarım aşamasındadır. Şirket şimdiden kabinin tam boy maketini üretmiş olup bunu potansiyel müşterilere sergilemektedir. İlk müşteri, dört uçak satın almak ve iki ek makine için opsiyon ön anlaşması imzalayan ABD merkezli Centennial Flyers organizasyonudur.

Geliştiriciler, 18–24 ay içinde tam boy demonstratör uçağı gökyüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Test programını tamamlamak için Cosmic Aerospace ek finansman çekmeye başladı. Aynı zamanda girişim, modüler elektrik santralleri ile soğutma sistemini kendi bünyesinde geliştirmekte; elektrik motorları ve bataryalar ise üçüncü taraf üreticilerden temin edilmektedir.

Projenin hayata geçirilmesine FAA Part 22 (MOSAIC) yeni sertifikasyon kuralları ivme kazandırdı. Bu normlar hafif uçakların üretim imkanlarını önemli ölçüde genişleterek önceki ağırlık kısıtlamalarını kaldırdı ve birden fazla motorlu tamamen elektrikli modellerin sertifikalandırılmasının önünü açtı.