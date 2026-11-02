Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplu tutuklamalar: Bir günde 325 gösterici gözaltına alındı

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Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplu tutuklamalar: Bir günde 325 gösterici gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Nine Elms bölgesinde bulunan ABD Büyükelçiliği binası önünde düzenlenen kitlesel protestolar, polisin geniş çaplı tutuklama operasyonuyla sona erdi.

Sky News kanalının haberine göre, başkent polisi bina çevresinde toplanan protestoculardan toplam 325 kişiyi gözaltına aldı.

Tutuklamaların nedeni ve Scotland Yard açıklaması

Bu protesto hareketi, Londra ve Washington tarafından alınan resmi bir karara karşı yapıldı:

  • Yasaklı harekete destek: Göstericiler, sol eğilimli Palestine Action hareketinin terör örgütleri listesine alınmasına yönelik ortak kararı protesto ettiler;

  • Terörle Mücadele Yasası kapsamında suçlama: Scotland Yard'ın verilerine göre, gözaltına alınanların büyük çoğunluğu — 320 kişi İngiltere'nin 'Terörle Mücadele' yasası kapsamında yasaklanmış bir örgütü alenen desteklemekle suçlanıyor;

  • Direnç ve zorla götürme: Polis departmanı, kolluk kuvvetlerinin yasal uyarılarına uymayan ve dağılmayı reddeden göstericilerin memurlar tarafından kucaklanarak devriye araçlarına bindirildiğini belirtti.

Yaklaşan Yüksek Mahkeme duruşmaları ve Amnesty International'ın tepkisi

İngiliz BBC yayın kuruluşunun muhabirleri, eylemin kasıtlı olarak organize edildiğini vurguluyor:

  • Mahkemenin dikkatini çekme taktiği: Uzmanlara göre aktivistler, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin yaklaşan oturumuna kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla bilinçli olarak kitlesel tutuklanma yolunu seçtiler;

  • 4 Kasım temyiz başvurusu: 4 Kasım Çarşamba günü, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde Palestine Action kurucu ortağının, hükümetin hareketi yasaklama kararına karşı açtığı davayla ilgili iki günlük duruşmaların başlaması planlanmıştı;

  • İnsan hakları savunucularının endişesi: Saygın Amnesty International uluslararası örgütü duruma hızla tepki göstererek, sadece pankart taşıyan vatandaşların terör suçlamasıyla kitlesel olarak tutuklanmasını ifade özgürlüğüne yönelik utanç verici bir saldırı olarak nitelendirdi.

LondraPalestine ActionScotland Yardİngiltere Yüksek MahkemesiProtesto
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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