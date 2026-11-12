Kremlin'de beklenmedik değişiklikler: Trump'ın temsilcileri Putin'e hangi teklifleri getirdi?

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Kremlin'de beklenmedik değişiklikler: Trump'ın temsilcileri Putin'e hangi teklifleri getirdi?

ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, doğrudan görüşmeler yapmak üzere Moskova'ya geldi. Temel amaçları, Rus yönetimini barış süreci formatını genişletmeye ve müzakere masasına Avrupa Birliği temsilcilerini de dahil etmeye ikna etmektir.

Abu Dabi'deki istişareler ve Moskova'daki görüşmenin detayları

ABD elçilerinin bu girişimi, Abu Dabi'de gerçekleştirilen iki günlük istişarelerin sonuçlarına dayanıyor. O dönemde Avrupalı diplomatlar ana müzakere salonuna alınmamış, yalnızca ABD ve Ukrayna heyetleriyle ayrı görüşmeler yapmakla yetinmişlerdi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD'li müzakerecilerin Abu Dabi'den Rusya'nın başkentine "bir şeyler getirdiğini" doğrulamıştı. Hatta bu vesileyle Kremlin'de 12 Kasım sabahı planlanan Beden Eğitimi ve Sporu Geliştirme Konseyi toplantısının saati değiştirildi.

Belirtildiğine göre, bu ziyaret Steve Witkoff için Rusya'ya onuncu, Jared Kushner için ise üçüncü kez gerçekleşiyor. Vnukovo Havalimanı'nda ABD heyetini, Rusya Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi Kirill Dmitriyev bizzat karşıladı.

Müzakereler ve heyet parametreleri

Temel detaylar ve göstergeler

ABD heyeti temsilcileri

Steve Witkoff (özel temsilci) ve Jared Kushner (Trump'ın damadı)

Moskova'daki görüşmenin amacı

Müzakere formatına Avrupa Birliği temsilcilerini dahil etmeye çalışmak

Önceki aşama

Abu Dabi'deki iki günlük kapalı istişareler

Karşılayan kişi

Kirill Dmitriyev (Rusya Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi)

"Washington'ın Avrupalı müttefikleri müzakere sürecine dahil etme girişimi, Moskova'nın kararlı ve tutarlı tutumuyla karşılaşıyor."

Moskova'nın tutumu ve Avrupa'daki durum

Kremlin tarafından defalarca vurgulandığı üzere, mevcut aşamada Brüksel ile diyaloğu yeniden başlatmak için hiçbir perspektif görülmüyor. Bunun nedeni olarak, Avrupa Birliği ülkelerinin yapıcı bir barış girişimi sunmaması ve Kiev rejimine silah sağlamaya devam etmesi gösteriliyor. Hatta Jared Kushner'in kendisi bile Avrupa Birliği'nin Rusya ile ilişkiler için ortak bir müzakereci adayı belirleme yeteneğinden şüphe duydu. Bu sırada Vladimir Zelenskiy ise Dublin'de Avrupa Siyasi Topluluğu liderlerini ortak bir çizgi oluşturmaya ikna etmeye çalışıyor.

Bu ziyaret, Beyaz Saray'ın Rusya'nın taleplerini dikkate alarak Moskova ile doğrudan anlaşmaya hazır olup olmadığını gösteren önemli bir sınav niteliğindedir.

Sizce ABD ile Rusya arasındaki doğrudan görüşmelere Avrupa Birliği temsilcilerinin katılması, genel barış sürecini nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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