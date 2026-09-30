Kazakistan'da 'gri' buğday şeması ortaya çıkarıldı: 11 milyar tenge değerinde tahıl yasa dışı yollarla ihraç edildi

Kazakistan mali denetim ve vergi makamları, Rusya'dan yasa dışı yollarla getirilen büyük miktardaki tahıl ürünlerini 'Kazak malı' olarak maskeleyerek Özbekistan ve bölgedeki diğer ülkelere yeniden ihraç eden büyük bir 'gri' şemayı ortaya çıkardı. Batı Kazakistan bölgesi mali makamları tarafından yürütülen soruşturma belgelerine göre, suç örgütü tarafından toplam değeri 11,2 milyar tengeden fazla olan yaklaşık 130 bin ton buğday, yasa dışı lojistik zincirleri aracılığıyla ülke dışına çıkarıldı.

Tahıl ağırlıklı olarak Özbekistan, Afganistan ve Tacikistan pazarlarına yönlendirildi. Sahte firmalar ve çiftliklerle yapılan düzmece sözleşmeler aracılığıyla transit ücretleri gizlendi; Kazakistan Demiryolları (KTJ) ulusal şirketi ve devlet bütçesi milyarlarca tenge zarara uğratıldı. Şu anda bu büyük ekonomik suçla ilgili 5 kişi şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi.

'130 bin ton tahıl, sahte sözleşmeler ve 11 milyar tenge': 5 temel kanıt

Kazakistan'datahıl kaçakçılığı ve 'gri' ithalatın ortaya çıkarılmasıyla ilgili en önemli gerçekler:

130 bin tonluk kaçakçılığın boyutu: Rusya'nın sınır bölgelerinden getirilen büyük miktardaki buğday, Kazakistan üzerinden yasa dışı yollarla transit edildi;

Özbekistan ana rotalar arasında: Ucuzlatılmış ve maskelenmiş tahıl akışları Özbekistan, Afganistan ve Tacikistan'a ihraç edildi;

11,2 milyar tenge toplam değer: Kazak buğdayı maskesi altında satılan ürünün toplam tutarı 11,2 milyar tengeyi (2 milyar rubleden fazla) aştı;

Demiryolu ve devlete milyarlarca zarar: Transit tarifelerinin ödenmemesi sonucunda KTJ'ye 1 milyar tengeden fazla, devlete ise 1,2 milyar tenge vergi zararı verildi;

5 organizatör yakalandı: Şemayı yöneten, sahte işletmeler kuran ve yapay iflas ilan etmeye çalışan 5 kişi soruşturuluyor.

Yasa dışı tahıl ihracatı şeması ve devlet çıkarlarına verilen zararın sınıflandırılması

Dolandırıcılık mekanizmaları, katılımcı işletmeler ve ekonomik zarar göstergelerinin analizi:

Gösterge ve analiz kriterleri 'Gri' şema ve sahte mekanizmaların detayları Ekonomik ve mali sonuçlar Asıl köken ve maskeleme Rusya sınır bölgelerinden getirilip sahte belgelerle 'Kazak buğdayı' yapıldı Kazakistan ulusal ürün ihracat teşvikleri istismar edildi Toplam ürün hacmi ve değeri 130 bin ton buğday (toplam değer 11,2 milyar tenge) İç ve bölgesel pazardaki adil rekabet bozuldu İhracat yapılan ülkeler Özbekistan, Afganistan, Tacikistan (Orta ve Güney Asya) Bölgede yapay olarak ucuz ithalat akışı oluşturuldu Kullanılan sahte şirketler TOO 'Bakery Nan', 'KazGrano', 'Perfect Seed', 'Weizen', 'Golden Grain Kazakhstan' Sahte şahıslar adına açılıp sahte sözleşmeler imzalandı KTJ demiryoluna verilen zarar Uluslararası transit tarifesi yerine imtiyazlı iç tarife uygulandı 1 milyar tengeden fazla ödenmemiş transit vergisi Devlet bütçesine verilen zarar Paraları başka firmalara aktarıp kasten iflas etme girişimi 1,2 milyar tenge tutarında ödenmemiş vergi ve yükümlülükler Ceza davası figüranları Organize grup üyeleri olarak hareket eden kişiler 5 kişi resmen şüpheli olarak belirlendi

Ekonomik ve tarımsal ekspertiz: Bu şema Orta Asya ve Özbekistan pazarını nasıl etkiler?

Tarım uzmanları ve ekonomistlerin sonuçları:

'İç fiyatlar ve damping riski': Rusya'nın ucuz buğdayını Kazakistan transit vergilerini ödemeden 'Kazak tahılı' olarak çıkarmak, ihracat pazarında dampinge (yapay ucuzlamaya) yol açar; bir yandan bu, Özbekistan ve bölgedeki un üreticileri için ucuz hammadde girişi sağlasa da, diğer yandan adil tüccarların ve yerel çiftçilerin rekabet gücünü kırmaktadır;

'Demiryolu teşviklerini kullanma tuzağı': Kazakistan toprakları üzerinden Rus yüklerini transit etmenin oldukça pahalı bir tarifesi vardır; dolandırıcılar Kazak çiftçilerle sahte sözleşmeler yaparak ulusal ürünler için verilen ucuz iç demiryolu tarifelerini kullandılar; bu da devlet bütçesini milyarlarca gelirden mahrum bıraktı;

Sınır ve mali denetimin sıkılaştırılması: Bu şemanın ortaya çıkarılması, artık Kazakistan ve Özbekistan sınırında tahıl ve un ürünlerinin menşe sertifikaları (ST-1) ve bitki sağlığı belgelerinin daha titizlikle incelenmesine yol açacaktır; bu durum, yasal yük taşıyıcıları için sınırda ek kontroller ve lojistik kuyruklar oluşturabilir.

Sizce sınırlardan bu kadar büyük miktarda 'gri' buğday akışının geçmesine sahte firmaların kurnazlığı mı yoksa denetim organlarındaki sistemsel boşluklar mı sebep oldu? Kazakistan'da denetimin güçlendirilmesi Özbekistan'daun ve ekmek ürünlerinin fiyatını etkiler mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve bölge ekonomisini doğrudan ilgilendiren bu önemli analizi herkesle paylaşın!