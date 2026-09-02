Dubai'deki Burj Halife Özbekistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Dubai semalarında Özbekistan bayrağının renkleri parladı. Ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü vesilesiyle dünyanın en ünlü yapılarından biri olan Burj Halife Özbekistan milli bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Dubai'nin merkezindeki bu manzara, bayramın en parlak sembollerinden biri haline geldi. Burj Halife'nin yüksek cephesi mavi, beyaz ve yeşil renklerle donatılarak Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü vesilesiyle ülkemize olan saygıyı yansıttı.

Dubai'de Özbekistan bayrağı parladı

Bağımsızlık Günü vesilesiyle Burj Halife'deki ışık gösterisi dikkat çekti. Gece Dubai fonunda Özbekistan bayrağının renklerinin uyumu, yapının cephesinde net bir şekilde görüldü.

Fotoğraflarda Burj Halife'nin mavi ve yeşil renklerle aydınlatıldığı, orta kısımda ise beyaz rengin hakim olduğu görülüyor.

Dubai'nin en ünlü simgelerinden biri, bugün Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü vesilesiyle milli renklerle parladı.

Neden özellikle Burj Halife?

Dubai'de bulunan Burj Halife, sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin değil, tüm dünyanın en tanınmış mimari yapılarından biri olarak kabul edilir.

Devasa LED cephesi, çeşitli ülkelerin milli bayramları ve önemli tarihler vesilesiyle özel renklerle aydınlatılmaktadır.

Bu durum, söz konusu gösterileri basit bir aydınlatmadan daha derin bir anlama kavuşturuyor.

Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü

Özbekistan, 1 Eylül 1991 tarihinde devlet bağımsızlığını ilan etmiştir.

Bu vesileyle her yıl ülkede 1 Eylül, Bağımsızlık Günü olarak coşkuyla kutlanmaktadır. 2026 yılında ise Özbekistan'ın bağımsızlığı 35 yıl doldurdu.

Bu tarih vesilesiyle sadece Özbekistan'dadeğil, yurt dışında da ülkemize adanmış çeşitli etkinlikler ve sembolik kampanyalar düzenlenmektedir.

Dubai'deki manzara dikkat çekti

Burj Halife'nin Özbekistan bayrağının renkleriyle aydınlatılması, bayram coşkusunu Dubai semalarına da taşıdı.

Özellikle yapının gece görünümü ve Dubai merkezindeki diğer aydınlatılmış binalar ile sudaki yansımasıyla bütünleşen manzarası oldukça etkileyici.

Böylece, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü vesilesiyle milli bayrağımızın renkleri, dünyanın en ünlü gökdelenlerinden biri olan Burj Halife'de de yerini aldı.