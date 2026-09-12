İnsanlar uyuşturucu maddeleri 25 bin yıl önce mi tüketti?

·137·Dünya
İnsanlar uyuşturucu maddeleri 25 bin yıl önce mi tüketti?

Bilim insanları, insanların psikoaktif maddeleri tahmin edilenden çok daha önce tüketmeye başlamış olabileceğini keşfetti. Son araştırmalardan biri, Endonezya'daki bazı toplulukların 25 bin yıl önce betel cevizini uyuşturucu madde olarak kullanmış olabileceğini gösterdi.

Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden bilim insanları, antik insan kemiklerinde sıra dışı izler tespit etti. Uzmanlar, bu izlerin betel cevizini emmekle ilgili olabileceği sonucuna vardı. Araştırmayı yöneten Profesör Adam Brumm, bunun dünya genelinde uyuşturucu madde tüketildiğine dair en eski kanıt olabileceğini belirtti.

Dişlerdeki sıra dışı izler

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, Endonezya'nın Sulawesi adasında bulunan iki antik avcıdan bahsediliyor. Bunlardan biri yaklaşık 25-16 bin yıl önce, diğeri ise 7,6-6,3 bin yıl önce yaşamıştı.

Her iki avcının dişlerinde de yuvarlak çukur şeklinde sıra dışı aşınma belirtileri bulundu. Bilim insanları, özel analizler yoluyla bu izlerin betel cevizini bütün halde emmekten kaynaklandığını belirledi.

Betel cevizi, Areka palmiyesinin tohumudur. Tüketildiğinde insan ruh halini biraz yükseltebilir, yani öfori durumu yaratabilir ve duyarlılığı artırabilir.

Brumm, "Batı toplumunda pek bilinmese de bu madde, dünyada alkol, kafein ve nikotinden sonra en çok tüketilen dördüncü psikoaktif maddedir" dedi.

İnsanlar uyuşturucu maddeleri 25 bin yıl önce mi tüketti?

Daha önce uyuşturucu kullanımının tarımın başlamasından sonra, yani yaklaşık 13 bin yıl önce alkollü içeceklerin icadıyla başladığı düşünülüyordu. Ancak Brumm, bu teoride en yaygın psikoaktif maddelerin köklerinin çok daha eski dönemlere dayandığının yeterince dikkate alınmadığını vurguladı.

Bilim insanı, "Bu araştırma, günümüzdeki bazı uyuşturucu kullanım alışkanlıklarının antik avcı geleneklerinden kaynaklandığı anlamına geliyor" diye ekledi.

Eski geleneğin bugünkü hali

Günümüzde cevizdeki uyuşturucu madde, betel cevizi tohumunun sönmüş kireç ve diğer malzemelerle karıştırılıp çiğnenmesiyle tüketiliyor. Bu karışım Güney ve Güneydoğu Asya'da oldukça yaygın olup dünya nüfusunun yaklaşık onda biri tarafından tüketilmektedir.

Araştırmacılar, cevizleri yapay tükürükte bekleterek özel bir deney de gerçekleştirdi. Deney sonucunda, bütün cevizi sadece emmenin bile beyin fonksiyonlarını değiştirmeye yetecek miktarda psikoaktif madde salgılamaya yettiği anlaşıldı.

Böylece yeni araştırma, insanların psikoaktif madde kullanım tarihinin tahmin edilenden çok daha eski olabileceğine dair yeni sorular ortaya koyuyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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