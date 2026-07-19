Çin'de bir trafik polisi Kazakça konuşarak turisti şaşırttı

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Tekes şehrinde çekilen bir video sosyal medyada yayıldı. Videoda bir kadın turist trafik polisiyle sohbet ediyor ve memur Kazakça akıcı bir şekilde cevap veriyor.

Sohbette genç kadın, bu bölgede çok dilliliğin normal karşılandığını belirtiyor. Yerel halk arasında Mandarin, Kazakça ve Uygurca dillerini bilmenin yaygın olduğunu vurguluyor.

Bu durum, Sincan'da yaşayan farklı etnik grupların günlük hayatta birden fazla dil kullandığını gösteriyor. Özellikle turistlerle iletişimde bu dil becerisi büyük önem taşıyor.