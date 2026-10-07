Hindistan Ukrayna savaşı için kendi barış planını sundu - neler teklif edildi?

Küresel Güney'in önde gelen devletlerinden biri olan Hindistan, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve bölgede barışı tesis etmek adına önemli bir diplomatik adım attı. Ülkenin nüfuzlu Hindustan Times gazetesinin haberine göre, resmi Yeni Delhi, Kiev'e karşılıklı saldırıların durdurulması ve kritik lojistik yolların korunmasını amaçlayan özel bir barış planı sundu.

Bu girişim, küresel gıda ve enerji güvenliğini sağlamanın yanı sıra, askeri operasyonların küresel tedarik zincirlerine verdiği zararı azaltmayı hedefliyor.

Hindistan'ın sunduğu barış planının ana maddeleri

Hindistan diplomasisinin öne sürdüğü barış paketi, hayati önem taşıyan birkaç şartı içeriyor:

Enerji ve altyapıya yönelik saldırıların durdurulması: Taraflar, kış mevsimi öncesinde birbirlerinin enerji sistemlerine, elektrik santrallerine ve kritik altyapılarına yönelik füze ve drone saldırılarını tamamen durdurmalıdır;

Karadeniz'de güvenlik ve ticari gemiler: Karadeniz havzasında seyreden sivil ve ticari gemilere yönelik saldırılara son verilmesi;

Kesintisiz tedarik koridorları: Bölgesel limanlar aracılığıyla dünya pazarlarına tahıl, tarım ürünleri ve enerji kaynaklarının engelsiz ve istikrarlı bir şekilde ulaştırılmasının garanti altına alınması.

Kiev ziyareti sırasındaki müzakereler ve Yeni Delhi'nin çıkarları

Bu önemli teklifler, Ukrayna yönetimine doğrudan üst düzey diplomatik kanallardan iletildi:

Jaishankar'ın misyonu: Hindustan Times'a göre barış girişimi, geçtiğimiz ay Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar tarafından Kiev'e yapılan resmi ziyaret kapsamında Ukrayna tarafına sunuldu;

Enerji dengesi: Hindistan planında kendi ulusal çıkarlarını da açıkça gözetiyor; özellikle dünya piyasalarında fiyat istikrarını korumak amacıyla Rus enerji arzının sürekliliğinin sağlanması konusu öngörülüyor.

Hindistan'ın bu barış girişimi, savaşan taraflar arasında uzlaşı sağlamak ve küresel ekonomik krizleri önlemek adına atılmış ciddi bir jeopolitik adım olarak uluslararası uzmanların dikkatini çekiyor.