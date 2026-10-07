Hindistan Ukrayna savaşı için kendi barış planını sundu - neler teklif edildi?

·13·Dünya
Hindistan Ukrayna savaşı için kendi barış planını sundu - neler teklif edildi?

Küresel Güney'in önde gelen devletlerinden biri olan Hindistan, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve bölgede barışı tesis etmek adına önemli bir diplomatik adım attı. Ülkenin nüfuzlu Hindustan Times gazetesinin haberine göre, resmi Yeni Delhi, Kiev'e karşılıklı saldırıların durdurulması ve kritik lojistik yolların korunmasını amaçlayan özel bir barış planı sundu.

Bu girişim, küresel gıda ve enerji güvenliğini sağlamanın yanı sıra, askeri operasyonların küresel tedarik zincirlerine verdiği zararı azaltmayı hedefliyor.

Hindistan'ın sunduğu barış planının ana maddeleri

Hindistan diplomasisinin öne sürdüğü barış paketi, hayati önem taşıyan birkaç şartı içeriyor:

  • Enerji ve altyapıya yönelik saldırıların durdurulması: Taraflar, kış mevsimi öncesinde birbirlerinin enerji sistemlerine, elektrik santrallerine ve kritik altyapılarına yönelik füze ve drone saldırılarını tamamen durdurmalıdır;

  • Karadeniz'de güvenlik ve ticari gemiler: Karadeniz havzasında seyreden sivil ve ticari gemilere yönelik saldırılara son verilmesi;

  • Kesintisiz tedarik koridorları: Bölgesel limanlar aracılığıyla dünya pazarlarına tahıl, tarım ürünleri ve enerji kaynaklarının engelsiz ve istikrarlı bir şekilde ulaştırılmasının garanti altına alınması.

Kiev ziyareti sırasındaki müzakereler ve Yeni Delhi'nin çıkarları

Bu önemli teklifler, Ukrayna yönetimine doğrudan üst düzey diplomatik kanallardan iletildi:

  • Jaishankar'ın misyonu: Hindustan Times'a göre barış girişimi, geçtiğimiz ay Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankartarafından Kiev'e yapılan resmi ziyaret kapsamında Ukrayna tarafına sunuldu;

  • Enerji dengesi: Hindistan planında kendi ulusal çıkarlarını da açıkça gözetiyor; özellikle dünya piyasalarında fiyat istikrarını korumak amacıyla Rus enerji arzının sürekliliğinin sağlanması konusu öngörülüyor.

Hindistan'ın bu barış girişimi, savaşan taraflar arasında uzlaşı sağlamak ve küresel ekonomik krizleri önlemek adına atılmış ciddi bir jeopolitik adım olarak uluslararası uzmanların dikkatini çekiyor.

HindistanUkrayna-Rusya SavaşıSubrahmanyam JaishankarKüresel GüneyDiplomasi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Savaşın eşiğinde: Ukrayna tam ve şartsız ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu duyurduSavaşın eşiğinde: Ukrayna tam ve şartsız ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu duyurdu23 Eylül 22:23“Durdurma Planı”: Macron, BM Zirvesinde Trump’a Ukrayna Konusunda Baskı Yapmayı Hedefliyor“Durdurma Planı”: Macron, BM Zirvesinde Trump’a Ukrayna Konusunda Baskı Yapmayı Hedefliyor22 Eylül 15:59«Savaşı kışa kadar bitireceğiz»: Trump ve Zelenskiy New York'ta kapalı kapılar ardında görüştü«Savaşı kışa kadar bitireceğiz»: Trump ve Zelenskiy New York'ta kapalı kapılar ardında görüştü23 Eylül 08:36Xi Jinping ve Narendra Modi, Putin ile görüşmesinde Ukrayna için yardım teklif ettiXi Jinping ve Narendra Modi, Putin ile görüşmesinde Ukrayna için yardım teklif etti13 Eylül 18:17Rusya ve Ukrayna: Ateşkes, Zafer Günü ve insan hayatının önceliğiRusya ve Ukrayna: Ateşkes, Zafer Günü ve insan hayatının önceliği5 Mayıs 10:46Zelenskiy, Trump ile Beyaz Saray'daki beklenmedik görüşmesini sonlandırdıZelenskiy, Trump ile Beyaz Saray'daki beklenmedik görüşmesini sonlandırdı28 Temmuz 21:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?