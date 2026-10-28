Tarihte ilk kez yaralı bir asker dron ile tahliye edildi

·87·Dünya
Tarihte ilk kez yaralı bir asker dron ile tahliye edildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, cephe hattında mahsur kalan yaralı bir askeri ağır yük taşıma kapasiteli bir dron yardımıyla tahliye etti. Bu, savaş sırasında kaydedilen ilk bu tür operasyonlardan biri oldu. Konuyla ilgili haberi Reuters duyurdu.

49 yaşındaki Konstantin Vlasenko, Haziran 2025'te Harkiv bölgesindeki Kupyansk yönünde bulunan bir mevziye gönderildi. Yaklaşık 500 gün boyunca cephe hattına yakın bir bölgede mahsur kaldı. Rus dronları ve mayınlı yollar nedeniyle askeri geleneksel yöntemlerle çıkarmak oldukça tehlikeliydi.

Asker, bir dron saldırısı sonucunda her iki bacağından da ağır yaralandı. Durumu kötüleştiği için bacaklarının bir kısmını kendi imkanlarıyla ampute etmek zorunda kaldığını belirtti.

Onu kurtarmak için 90 kilograma kadar yük taşıyabilen ağır bir dron kullanıldı. Vlasenko, özel bir düzenek yardımıyla drona sabitlenerek yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki güvenli bir bölgeye taşındı. Uçuş yaklaşık 15 dakika sürdü.

Operasyon öncesinde kurtarma planı titizlikle hazırlandı. Dronun güvenli hareketini sağlamak için başka insansız hava araçları da görevlendirildi. Vlasenko güvenli bölgeye ulaştırıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Şu anda Harkiv'deki bir tıbbi tesiste rehabilitasyon tedavisi görüyor.

Bu olay, geleneksel tahliyenin imkansız olduğu durumlarda ağır yük taşıyan dronların insan hayatını kurtarmak için de kullanılabileceğini kanıtladı.

Hastane yatağında bacakları sarılı, sakallı bir adam yatıyor.
Ukrayna-Rusya SavaşıKupyanskKonstantin VlasenkoDronlarAskeri Teknoloji
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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