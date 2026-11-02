İstanbul'daki bir düğünde Türkmenistan vatandaşı bıçaklanarak öldürüldü

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İstanbul'daki bir düğünde Türkmenistan vatandaşı bıçaklanarak öldürüldü

Türkiye'nin İstanbul şehrindeki bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavgada 33 yaşındaki Kılıç Böriyev hayatını kaybetti. Boyun bölgesinden bıçaklanan şahıs, olay sonrası gözaltına alınan ve daha sonra mahkeme kararıyla tutuklanan şüpheli tarafından öldürüldü. Bu bilgi DHA haber ajansı tarafından duyuruldu.

Olayın 1 Kasım günü saat 23:30 sularında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldiği belirtildi. Düğün töreni sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaklaşık bir saat süren kavga daha sonra bıçaklı çatışmaya dönüştü. Kılıç Böriyev boyun bölgesinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan şahıs, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İlk haberlerde merhumun Özbekistan vatandaşı olduğu belirtilse de, DHA daha sonra şahsın 33 yaşında bir Türkmenistan vatandaşı olduğunu açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, kavgaya karışanların alkollü olduğu öğrenildi. Polis, şüpheli R.T.'yi İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merhumun cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. DHA haberinde cenazenin Türkmenistan'a götürülmesinin planlandığı belirtildi.

İstanbulKılıç BöriyevKüçükçekmeceDHATürkmenistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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