Donald Trump sonbaharda Kim Jong-un ile yeni görüşmeler yapmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bu yıl içinde yeni bir görüşme gerçekleştirme niyetinde olduğunu doğruladı. Beyaz Saray önünde gazetecilerle konuşan devlet başkanı, Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesine değinerek Pyongyang ile ilişkileri kişisel diplomasi yoluyla yeniden tesis etmeye hazır olduğunu belirtti.

“Elinde 57 güçlü nükleer silah var”: Trump’ın açıklaması

ABD Başkanı, Kuzey Kore lideriyle ilişkilerini olumlu değerlendirerek nükleer sorunun çözümünde liderlik faktörünün önemini vurguladı:

"Evet, onunla kesinlikle görüşeceğim. Kim Jong-un ile ilişkilerimiz iyi. Elinde çok güçlü 57 nükleer silah var. Aslında buna izin verilmemeliydi, ancak bu silahlar şu anda onda bulunuyor. Onu çok iyi tanıyorum. Akıllı bir başkanımız varsa işleri iyi gider. Lider aptalsa hiçbir şey yolunda gitmez. Kim Jong-un bana her zaman büyük saygıyla davrandı," dedi Donald Trump.

Trump ve Kim Jong-un görüşmelerinin kronolojisi

Gösterge Tarihî gerçekler ve beklenen görüşme Önceki görüşmelerin sayısı Toplam 3 kez (2018’de 1, 2019’da 2 zirve) Görüşmelerin durma nedeni Nükleer altyapının imha edilmesi ve yaptırımların kaldırılması konusundaki anlaşmazlık Kuzey Kore’nin mevcut kapasitesi Trump’ın açıklamasına göre yaklaşık 57 nükleer başlık Yeni görüşmenin zamanı 2026 sonbahar ayları (The Wall Street Journal) Temel hedef Pyongyang’ın nükleer programına ilişkin tıkanan görüşmeleri yeniden başlatmak

Sonbaharda beklenen yeni tarihî zirve

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Trump yönetimi, Pyongyang’ın nükleer programına ilişkin tıkanan diyaloğu yeniden başlatmak amacıyla bu yılın sonbaharında doğrudan bir görüşme düzenlemeyi planlıyor.

Bu haftanın başında Kuzey Kore liderinin Washington’un diyalog teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Uzmanlara göre tarafların dördüncü kez yüz yüze görüşmesi, Kore Yarımadası’ndaki gerilimi azaltmak ve küresel güvenliği güçlendirmek için yeni bir fırsat olabilir.

Sizce Donald Trump ile Kim Jong-un arasında beklenen yeni görüşme, Kuzey Kore’nin nükleer silahlarından vazgeçmesine yol açar mı, yoksa önceki görüşmeler gibi sonuçsuz mu kalır?

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