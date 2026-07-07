Endrick, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığının ardından söz verdi

Brezilya milli takımının genç yıldızı ve Real Madrid forveti Endrick, Dünya Kupası'ndaki sürpriz mağlubiyet ve kendi hatalarının ardından ilk kez basına röportaj verdi. Norveç'e karşı oynanan son 16 turu maçındaki 1:2'lik yenilgi, Brezilyalı taraftarlar için gerçek bir şok oldu. Genç yeteneğin bu karşılaşmada kaçırdığı net fırsat, takımın turnuvadan elenmesine neden olan faktörlerden biri olarak görülüyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre,

Goal.com'un kaynaklarına dayandırdığı habere göre Endrick, maçın ardından yaptığı hatadan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Skorun henüz açılmadığı anlarda gol atmak için altın değerinde bir fırsat yakalamıştı ancak sonunda Norveç galibiyeti alan taraf oldu. Futbolcu, bu durumu kendisi için büyük bir ders olarak gördüğünü ve gelecekte benzer hataların tekrarlanmaması için durmaksızın çalışacağını vurguladı.

Geleceğe dair inanç ve sorumluluk

"Hatam hakkında çok düşündüm, hatta Yaradan'a bana böyle bir fırsat verdiği için şükrettim ama o pozisyonda daha iyisini yapabilirdim. Başaramadım ama bu benim için büyük bir tecrübe oldu. Artık bu tür hataların tekrarlanmaması için çalışacağım" dedi Endrick röportajında.

Genç forvet için bu, kariyerindeki ilk Dünya Kupası'ydı. Turnuvanın beklediği gibi geçmediğini kabul etse de, milli formayı giymenin ve bu seviyeye ulaşmanın gururunu yaşadığını belirtti. Brezilya milli takımı, son 36 yılın en kötü Dünya Kupası sonucunu almış olsa da, Endrick 2030 turnuvasında takımı zirveye taşıyacağına dair söz verdi.

Endrick, kendisini takımın tek lideri veya ana kahramanı olarak göstermekten kaçındı. Ona göre başarıya ancak takım birliği ile ulaşılabilir. "Umarım gelecekte sadece ben değil, tüm takım tek vücut halinde hareket eder. Brezilya için en iyisi takım çalışmasıdır. O zaman bir daha böyle acı verici mağlubiyetlerle karşılaşmayız" diye ekledi.

Şu anda Brezilya milli takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti ve futbolcular eve dönüş hazırlıkları yapıyor. Takım, Eylül ayındaki milli araya kadar dinlenecek. Plana göre "pentacampeones" (beş kez şampiyonlar), Eylül ayı sonunda Avustralya milli takımına karşı iki hazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşmalar, takımın moralini düzeltmek ve yeni bir döngüye hazırlanmak için önemli bir adım olacak.