Endrick ve Carlo Ancelotti arasında kriz mi var? Brezilyalı yetenek söylentilere son noktayı koydu

Brezilya milli takımı ve Real Madrid'in genç yıldızı Endrick, Dünya Kupası başlangıcında yedek kulübesinde kalmasıyla ilgili ortaya çıkan çeşitli söylentulara açıklık getirdi. Sosyal medyada futbolcu ile teknik direktör Carlo Ancelotti arasında anlaşmazlık olduğuna dair memler artarken, 19 yaşındaki forvet, antrenörüyle ilişkilerinin mükemmel olduğunu vurguladı. Goal.com haberine göre belirtildi.

Dünya Kupası kapsamında Fas'a karşı oynanan maçta (1:1) Endrick'in sahaya sürülmemesi taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açtı. X (eski adıyla Twitter) platformunda kullanıcılar, Ancelotti'nin genç yeteneği "sevmediğine" dair şakalı paylaşımlar yapmaya başladı. Ancak Haiti ile oynanan maçta (3:0) yedek kulübesinden oyuna giren forvet, bu iddiaların asılsız olduğunu kanıtladı.

Goal.com'un haberine göre Endrick, Carlo Ancelotti ile Real Madrid'de bir yıl boyunca birlikte çalıştığını ve teknik direktörün tarzını iyi anladığını belirtti. Sözlerine göre, antrenör her zaman kişisel çıkarlar yerine takım çıkarlarını ön planda tutuyor ve bu doğru bir strateji.

Teknik Direktör ve Futbolcu Arasındaki Güven

"Real Madrid'de onunla birlikte çalışma şansına sahip oldum. Sahada 5, 10 veya 15 dakika oynamamdan bağımsız olarak, neler yapabileceğimi çok iyi biliyor. Ancelotti taraftarlar veya belirli futbolcular için değil, tüm takım için en iyi kararı verir. Onun burada, milli takımda olmasından mutluyum," diyor Endrick.

Haiti maçının 63. dakikasında Matheus Cunha'nın yerine oyuna giren Endrick, taraftarlar tarafından sıcak karşılandı. Attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edilse de, forvetin aktifliği ve tutkusu uzmanlar tarafından yüksek puan aldı. Her maçta elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Carlo Ancelotti de kendi adına genç yıldızın gelişimine temkinli yaklaşıyor. Deneyimli teknik adam, Endrick'in sabırlı olduğunu ve zamanının henüz gelmediğini vurguladı. Antrenöre göre, futbolcunun ailesi de kariyeri üzerinde doğru bir etki yaratıyor ve bu genç oyuncu için çok önemli bir faktör.

"Endrick olağanüstü bir yetenek. Onu doğru zamanda sahaya süreceğim. Bu Dünya Kupası'nda ve gelecek olanlarda Brezilya için önemli bir figür olacak. Yaşına göre çok olgun ve acele etmiyor," diye ekledi Ancelotti.

Brezilya milli takımı şu anda grup aşamasındaki maçlarına devam ediyor. Taraftarlar ve uzmanlar, Endrick'in sonraki maçlarda ilk 11'de yer almasını bekliyor, çünkü sahaya girmesi takımın hücum hattına farklı bir dinamizm katıyor.