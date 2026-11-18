Büyük Britanya'da Özbekistanlı bir genç, Jamaikalı deneyimli bir müzisyenle birlikte müzikal bir performans sergiledi. Yaratıcı buluşmaları sırasında iki sanatçı birlikte çalarak yeteneklerini sergiledi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 50 yıldır müzikle uğraşan Jamaikalı müzisyen, Özbek gencin performansına hayran kaldı. Gencin yeteneği ve enstrümanı ustaca çalması, deneyimli sanatçının da takdirini kazandı.

Müzisyen, gencin performansını yüksek değerlendirerek: «Beni geride bıraktın! Harika çalıyorsun!» diyerek samimi bir yorumda bulundu.

Buluşmanın sonunda iki müzisyen birbirine saygı göstererek el sıkıştı. Bu samimi an, müzik sanatının farklı ülkelerden insanları birleştirdiğini bir kez daha kanıtladı.