Gelir ve dil önemli: Birleşik Krallık'ta göçmenler için yeni şartlar getiriliyor

Birleşik Krallık hükümeti, ülkenin göç yasalarını kökten değiştiren ve kuralları sıkılaştıran kapsamlı bir reform paketi duyurdu. İngiliz medyasının İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'a dayandırdığı habere göre, yabancı uyruklu vatandaşlar için kalıcı oturma izni alma süreci artık önemli ölçüde zorlaşacak.

Yeni plana göre, yabancılara Birleşik Krallık'ta süresiz yaşama, çalışma, eğitim görme ile devlet sosyal yardımları ve imtiyazlı konut alma imkanı tanıyan Indefinite Leave to Remain (ILR) statüsünü almak için temel bekleme süresinin mevcut 5 yıldan 10 yıla çıkarılması teklif ediliyor.

Yeni kademelendirme: Kim kaç yıl beklemek zorunda kalacak?

Reform kapsamında bekleme süreleri, göçmenlerin yıllık resmi gelirleri, yasalara uyumları ve yerel topluma entegrasyon düzeyleri ile doğrudan bağlantılı olacak:

3 yıl: Yıllık resmi geliri 125 bin sterlini aşan yüksek nitelikli ve varlıklı göçmenler için;

5 yıl: Yıllık 50 bin sterlinden fazla maaş alan uzmanlar için;

10 yıl: Yasal yollarla yaşayan ve çalışan çoğu göçmen için temel standart süre;

20 yıla kadar: Vize düzenini ihlal edenler, belirlenen devlet yardımlarını alanlar ve bazı özel kategoriler için;

30 yıla kadar: Ülkeye yasa dışı yollarla giren, çalışmayan ve eğitim görmeyen göçmenler için.

Dil, tarih ve vergilerle ilgili yeni şartlar

Sadece ülke sınırları içerisinde belirlenen süre boyunca yaşamak yeterli olmayacak. Adayların bir dizi zorunlu sınavdan geçmesi şart:

İngilizce dil bilgisini mükemmel düzeyde resmen kanıtlamak;

Birleşik Krallık tarihi, kültürü ve devlet yasaları üzerine özel bir sınava girmek;

Sabıka kaydının olmaması, devlete borcun bulunmaması ve tüm vergi yükümlülüklerine tam uyum sağlamak.

Reformun amacı ve göç istatistikleri

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, bu kısıtlamaların göçmenleri sosyal destek için harcanan devasa kamu giderlerini azaltmaya ve sistemi İngiliz vergi mükellefleri için daha adil hale getirmeye hizmet edeceğini vurguladı.

Bilgi olarak, 2021'den 2024'e kadar olan dönemde Birleşik Krallık nüfusu göç akışı nedeniyle yaklaşık 2,6 milyon kişi arttı. Şu anda göç hızı önemli ölçüde yavaşlıyor: 2025 yılında net göç göstergesi yaklaşık 117 bin kişi olarak gerçekleşti ve önceki yıllara göre iki kat azaldı. Ancak önceki yıllarda gelen büyük dalganın büyük bir kısmı mevcut düzenlemeler uyarınca yakında kalıcı oturma izni alma aşamasında olduğu için yeni yasalar hızlandırılıyor.