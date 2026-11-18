Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrinde geleneksel "kelle paça" çorbası yapan bir usta, sıra dışı bir sunum yöntemiyle kamuoyunun dikkatini çekti. Yemek yapımında kullanılan koyun başlarını restoran içinde özel bir bölmeye koyarak müşterilere açıkça sergilemeye başladı.

Edinilen bilgiye göre "kelle paça", koyun başı ve ayaklarından hazırlanan, Türk mutfağında yaygın olan geleneksel yemeklerden biridir. Restoran sahibi bu yöntemle yemek malzemelerinin doğallığını ve tazeliğini göstermeyi amaçlamıştır.

Ancak restorandaki sıra dışı manzara, müşterilerin farklı tepkiler vermesine neden oldu. Bazıları bunu ürün kalitesine güven veren bir yöntem olarak değerlendirirken, diğerleri için koyun başlarının açıkça sergilenmesi beklenmedik bir durum oldu.

Söz konusu olayın görüntüleri sosyal medyada yayılarak kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı.