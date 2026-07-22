Tatlıda karınca kullanan ünlü şef hapis cezasıyla karşı karşıya

Güney Kore'de Michelin yıldızlı ünlü bir restoranın sahibi, tatlıları karıncalarla süsleyip müşterilere sunduğu için cezai yaptırımlarla karşı karşıya. Yerel basında çıkan haberlere göre savcılık, şef için bir yıl hapis cezası talep etti.

Ayrıca iki Michelin yıldızlı restorana 20 milyon Güney Kore wonu (yaklaşık 13,5 bin dolar) para cezası verilmesi istendi.

Edinilen bilgilere göre, Güney Kore yasalarına göre, insan tüketimi için onaylanmış böcekler listesinde karıncalar yer almıyor. İzin verilen türler arasında çekirgeler, çöl çekirgeleri ve iki noktalı cırcır böcekleri gibi türler bulunuyor.

Restoran sahibi mahkemede karıncaların yemeklerde kullanıldığını kabul etti. Ancak bunların 15 çeşit yemekten oluşan menüde sadece tatlı (sorbe) için küçük bir dekorasyon olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca misafirlere karınca yerine başka seçenekler sunma imkanı da verildiğini savundu.

Bu durum, Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı uzmanlarının internette yayınlanan müşteri yorumlarını ve yemek fotoğraflarını incelemesiyle ortaya çıktı. Fotoğraflarda tatlıların üzerine karınca serpildiği tespit edildi.

Soruşturma verilerine göre restoran, dört yıl boyunca ABD ve Tayland'dan getirilen yaklaşık 49 bin karıncayı çeşitli yemeklerin hazırlanmasında kullandı.

İncelemeler sırasında bir başka ciddi durum daha tespit edildi. Sağlık yetkilileri, restoranda kullanılan karıncalardaki ağır metal oranının, tüketime uygun böceklere kıyasla 55 kat daha yüksek olduğunu açıkladı.

Güney Kore'de böceklerin gıda olarak onaylanmasında güvenlik, toksisite, besin değeri ve hijyenik standartlara uygun yetiştirilme gibi kriterler dikkate alınıyor.

Restoran sahibi savunmasında, müşterilerin sadece yüzde 60'ının karıncalı tatlıyı tercih ettiğini, geri kalanlara fermente sirke veya yenilebilir çiçeklerle hazırlanan alternatif seçenekler sunulduğunu söyledi. Ayrıca Avustralya, Danimarka ve Birleşik Krallık'taki bazı restoranlarda da karıncaların içerik olarak kullanıldığını örnek gösterdi.

Mahkeme belgelerinde restoranın ve sahibinin ismi açıklanmadı. Şu anda Güney Kore'de iki Michelin yıldızına sahip 10 restoran bulunuyor ve bunların tamamı Seul şehrinde yer alıyor.

Michelin Rehberi kriterlerine göre restoranlara yıldızlar; ürün kalitesi, lezzet, şefin ustalığı, pişirme tekniği, yaratıcılık ve tutarlı kalite temelinde veriliyor. İki yıldıza sahip işletmeler, 'harika yemekleri için özel bir ziyarete değer restoran' olarak değerlendiriliyor.

Bu davayla ilgili mahkeme kararının 2 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Belirtmek gerekir ki karınca bazı Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde tüketilmektedir. Örneğin Tayland ve Kamboçya'da dokumacı karıncalar ve yumurtaları yemek yapımında kullanılırken, Kolombiya'da kraliçe karıncalar havyar kadar değerli bir lezzet olarak kabul edilir.