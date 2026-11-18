19. dakikada Sherzod Esanov perdeyi açtı. Ancak Suudiler, dört dakika sonra Firas Al Buraykan'ın golüyle dengeyi sağladı.

Bu galibiyetin baş kahramanı ise rakip fileleri iki kez havalandıran Sherzod Esanov oldu.

Özbekistan milli takımı, Kasım ayındaki ikinci hazırlık maçında önemli bir galibiyet elde etti. Doha'da Suudi Arabistan'ı 2:1 mağlup eden Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, sadece mağlubiyet serisine son vermekle kalmadı, aynı zamanda FIFA sıralamasında da yükseldi.

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Özbekistan FIFA sıralamasında kaç basamak yükseldi?

Suudi Arabistan karşısında alınan galibiyet, Özbekistan milli takımına FIFA sıralaması için de önemli puanlar kazandırdı.

Bu sonuçla milli takımın puan hanesine 5,35 puan eklendi. Böylece toplam puan 1418,10'a ulaştı ve Özbekistan canlı sıralamada 59. sıraya yükseldi.

Bu sonuç, milli takım için Kasım ayındaki ikinci maçın ardından gelen olumlu bir gelişme oldu.

Rusya mağlubiyetinin ardından önemli bir yanıt

Hatırlatmak gerekirse, Özbekistan Kasım ayındaki ilk hazırlık maçında Rusya milli takımına 2:3 mağlup olmuştu.

O maçta 'Beyaz Kurtlar' 2:0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermişti.

Suudi Arabistan'a karşı alınan galibiyet ise takım için önemli bir psikolojik yanıt oldu. En önemlisi, Özbekistan bu kez skor avantajını korudu ve FIFA sıralamasındaki konumunu iyileştirdi.