Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2028 Avrupa Şampiyonası elemeleri kura çekimi öncesinde milli takımların yer aldığı torbaları resmen onayladı. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, eleme maçlarına toplam 54 milli takım katılacak olup, Rusya milli takımı bu kez de listeye dahil edilmedi.

Kura çekimi ve final turnuvası tarihleri

Eleme gruplarını belirleyecek resmi kura çekimi 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Hatırlatmak gerekirse, Euro 2028 final turnuvası 9 Haziran - 9 Temmuz 2028 tarihleri arasında Birleşik Krallık ve İrlanda ev sahipliğinde düzenlenecek.

Euro 2028 eleme turu kura torbaları

Torba Takım sayısı Milli takımların dağılımı 1. Torba 12 İngiltere, Portekiz, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Yunanistan, İtalya, Norveç, Hırvatistan 2. Torba 12 Galler, Sırbistan, Türkiye, Çekya, İsviçre, İsveç, Avusturya, Macaristan, Kuzey İrlanda, Bosna-Hersek, Slovenya, İrlanda 3. Torba 12 İskoçya, Kosova, Ukrayna, Polonya, İsrail, Romanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, İzlanda, Slovakya 4. Torba 12 Estonya, Belarus, Kıbrıs, Faroe Adaları, Finlandiya, Moldova, Ermenistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Kazakistan, Letonya, San Marino 5. Torba 6 Malta, Azerbaycan, Litvanya, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn

Devler aynı torbada, Kazakistan ve Azerbaycan alt torbalarda

1. torbada Avrupa'nın en güçlü devleri İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Portekiz ve İtalya'nın yanı sıra Norveç ve Yunanistan da yer aldı. BDT ve bölge temsilcilerinden Ukrayna ve Gürcistan 3. torbaya, Kazakistan ve Belarus 4. torbaya, Azerbaycan ise 5. torbaya yerleştirildi.

⚽️ Sizce 6 Aralık'ta yapılacak kura çekimi sonucunda hangi torbalardan oluşacak grup en zorlu "ölüm grubu" haline gelebilir?

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