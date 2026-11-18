Yılın en iyi futbolcusu ödülü için nihai 26 kişilik aday listesi açıklandı
Globe Soccer Awards organizatörleri, 2026 yılının en iyi futbolcusu kategorisindeki nihai aday listesini resmen açıkladı. Prestijli ödül için dünya futbolundan toplam 26 yıldız isim yarışacak. Ödül töreni 28 Aralık 2026 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek.
PSG temsilcileri mutlak lider
Açıklanan listede en çok temsilcisi bulunan kulüp Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı oldu. Paris ekibinden tam 8 futbolcu (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha) adaylar arasında yer aldı. Ayrıca Barcelona'dan 4, Real Madrid ve Arsenal'den ise 3'er oyuncu aday olarak kaydedildi.
«Yılın En İyi Futbolcusu — 2026» aday listesi
No
Futbolcu
Kulübü
Milli Takımı
1
Jude Bellingham
Real Madrid
İngiltere
2
Pau Cubarsí
Barcelona
İspanya
3
Ousmane Dembélé
PSG
Fransa
4
Federico Dimarco
Inter
İtalya
5
Désiré Doué
PSG
Fransa
6
Bruno Fernandes
Portekiz
7
Erling Haaland
Manchester City
Norveç
8
Achraf Hakimi
PSG
Fas
9
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brezilya
10
Harry Kane
Bayern Münih
İngiltere
11
Khvicha Kvaratskhelia
PSG
Gürcistan
12
Lautaro Martínez
Inter
Arjantin
13
Kylian Mbappé
Real Madrid
Fransa
14
Nuno Mendes
PSG
Portekiz
15
Lionel Messi
Inter Miami
Arjantin
16
João Neves
PSG
Portekiz
17
Michael Olise
Bayern Münih
Fransa
18
Raphinha
Barcelona
Brezilya
19
Declan Rice
Arsenal
İngiltere
20
Rodri
Barcelona
İspanya
21
Fabián Ruiz
PSG
İspanya
22
Bukayo Saka
Arsenal
İngiltere
23
William Saliba
Arsenal
Fransa
24
Dominik Szoboszlai
Liverpool
Macaristan
25
Vitinha
PSG
Portekiz
26
Lamine Yamal
Barcelona
İspanya
(Not: Haber metninin giriş kısmında Cristiano Ronaldo ismi geçse de, sunulan 26 kişilik resmi nihai listede adı yer almamaktadır).
Sizce 28 Aralık'ta BAE'de düzenlenecek ödül töreninde, bu 26 yıldız arasından hangisi 2026 yılının en iyisi olmaya en layık?
Favorinizi yorumlarda belirtin ve nihai aday listesini futbolseverlerle paylaşın!
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