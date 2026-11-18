Globe Soccer Awards organizatörleri, 2026 yılının en iyi futbolcusu kategorisindeki nihai aday listesini resmen açıkladı. Prestijli ödül için dünya futbolundan toplam 26 yıldız isim yarışacak. Ödül töreni 28 Aralık 2026 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek.

PSG temsilcileri mutlak lider

Açıklanan listede en çok temsilcisi bulunan kulüp Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı oldu. Paris ekibinden tam 8 futbolcu (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha) adaylar arasında yer aldı. Ayrıca Barcelona'dan 4, Real Madrid ve Arsenal'den ise 3'er oyuncu aday olarak kaydedildi.

«Yılın En İyi Futbolcusu — 2026» aday listesi

No Futbolcu Kulübü Milli Takımı 1 Jude Bellingham Real Madrid İngiltere 2 Pau Cubarsí Barcelona İspanya 3 Ousmane Dembélé PSG Fransa 4 Federico Dimarco Inter İtalya 5 Désiré Doué PSG Fransa 6 Bruno Fernandes Manchester United Portekiz 7 Erling Haaland Manchester City Norveç 8 Achraf Hakimi PSG Fas 9 Vinícius Júnior Real Madrid Brezilya 10 Harry Kane Bayern Münih İngiltere 11 Khvicha Kvaratskhelia PSG Gürcistan 12 Lautaro Martínez Inter Arjantin 13 Kylian Mbappé Real Madrid Fransa 14 Nuno Mendes PSG Portekiz 15 Lionel Messi Inter Miami Arjantin 16 João Neves PSG Portekiz 17 Michael Olise Bayern Münih Fransa 18 Raphinha Barcelona Brezilya 19 Declan Rice Arsenal İngiltere 20 Rodri Barcelona İspanya 21 Fabián Ruiz PSG İspanya 22 Bukayo Saka Arsenal İngiltere 23 William Saliba Arsenal Fransa 24 Dominik Szoboszlai Liverpool Macaristan 25 Vitinha PSG Portekiz 26 Lamine Yamal Barcelona İspanya

(Not: Haber metninin giriş kısmında Cristiano Ronaldo ismi geçse de, sunulan 26 kişilik resmi nihai listede adı yer almamaktadır).

Sizce 28 Aralık'ta BAE'de düzenlenecek ödül töreninde, bu 26 yıldız arasından hangisi 2026 yılının en iyisi olmaya en layık?

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