Özbekistan U19 Futbol Şampiyonası'nın 2026 sezonu sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan final maçında Taşkent ekibi Paxtakor U19, Karşı temsilcisi Nasaf gençlerine karşı sahaya çıktı ve 1-0'lık skorla zorlu bir galibiyet elde etti.

Bir kişi eksik oynanan şampiyonluk

Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Asadbek Shuhratov'un attığı tek gol, "Aslanlar"ı öne geçirdi. Maçın ilerleyen bölümlerinde Mo‘minjon Shuhratov'un kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasına rağmen, Paxtakor oyuncuları son dakikaya kadar disiplinli bir savunma yaparak galibiyeti korumayı başardı. Böylece Taşkent ekibi, geçen yılki başarısını tekrarlayarak ülke çapında üçüncü kez U19 şampiyonu unvanına layık görüldü.

Bronz madalyalar Cumhuriyet FA takımına gitti

Turnuvanın 3.'lük maçında Cumhuriyet Futbol Akademisi (FA) U19 takımı, Mubarek'in Mash’al kulübü gençlerini 2-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

U19 Şampiyonası-2026: Final aşaması ve sezon detayları

İstatistikler Detaylar ve sonuçlar Final maçı Nasaf U19 — Paxtakor U19 (0:1) Final golünün sahibi Asadbek Shuhratov (13. dakika) İhraç (Kırmızı kart) Mo‘minjon Shuhratov (Paxtakor) Finalin baş hakemi Doston Rahmonov 3.'lük maçı Cumhuriyet FA U19 — Mash’al U19 (2:0) Katılımcı takım sayısı 3 bölgede toplam 29 takım Paxtakor'un başarısı Üst üste ikinci ve toplamda 3. şampiyonluk

Bilgi olarak, bu yılki U19 şampiyonası 3 bölgeye ayrılarak toplam 29 takımın katılımıyla düzenlendi.

Sizce, Paxtakor akademisinin U19 şampiyonasındaki bu istikrarlı hegemonyası, önümüzdeki yıllarda Özbekistan milli takımı ve Süper Lig kulüpleri için ne kadar güçlü bir yedek kulübesi oluşturacak?

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