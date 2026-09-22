«Savaş bitti, evinize dönün!»: Almanya, Suriyeli mültecileri sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Avrupa'nın en güçlü ekonomisi olan Almanya'da, on yıldan fazla süredir devam eden yumuşak göç politikasına sert ve acımasız bir nokta konuluyor. Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), ülkede yaşayan yüz binlerce Suriyeli mültecinin koruma statüsünü toplu olarak iptal etmeye başlayabilir. Saygın RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) medya grubunun Bundestag'daki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi temsilcilerine dayandırdığı acil habere göre, Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bu sonbaharda BAMF'a Suriyelilerin koruma statüsünü toplu olarak ellerinden almaları konusunda resmi talimat vermeyi planlıyor.

Bundestag'daki CDU/CSU fraksiyonunun iç politika sözcüsü Alexander Throm, statü iptal sürecinin öncelikle «çalışmadan Alman devletinin sosyal yardımlarıyla geçinen yalnız yaşayan genç erkeklerden» başlayacağını açıkladı. Düzenli ve resmi bir işi olan kişilere ise Almanya'da resmi oturma izni (VNJ) alma imkânı tanınacak. Aynı zamanda Berlin, gönüllü olarak vatanına dönmek isteyenlere ödeme yapma programını güçlendiriyor; çünkü siyasetçilere göre gönüllü gönderim, zorunlu sınır dışı etmeden çok daha ucuza mal oluyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Suriye'de savaşın bittiğini, bu nedenle mültecilerin evlerine dönmeleri gerektiğini, aksi takdirde sınır dışı işleminin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, konuyu çözmek için Suriye Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'yı şahsen Almanya'ya davet etti.

Peki, Berlin'in bu acımasız planı kaç yüz bin Suriyelinin kaderini değiştirecek, gönüllü ayrılış için ne kadar para teklif ediliyor ve Almanya'nın yeni sert yönetimi Avrupa göç krizini durdurabilecek mi?

«Sosyal yardım alanlar hedefte, 1000 avroluk yardım ve Merz'in son tarihi»: Berlin kararının 5 ana noktası

Almanya'nın Suriyeli mültecilere karşı başlattığı geniş kapsamlı kampanyanın önemli gerçekleri:

Toplu statü iptali: İçişleri Bakanı Dobrindt'in talimatıyla BAMF, mülteci statüsünü iptal etme sürecinin en büyük dalgasını başlatacak;

İlk darbe işsiz erkeklere: Devletten sosyal yardım alarak yaşayan yalnız genç Suriyeli erkekler ilk etapta denetlenecek ve sınır dışı edilecek;

Çalışanlara istisna: Almanya'da yasal ve sürekli bir işi olan, vergi ödeyen Suriyelilerin oturma izni almalarına izin verilecek;

Gönüllü dönüş bütçesi artıyor: Şu anda yetişkinler için verilen 1000 avroluk tek seferlik ödeme miktarı, 2027 bütçesinde önemli ölçüde artırılacak;

Başbakan Merz'in sert talebi: «Suriye'de savaş bitti, vatanınıza dönün!» sloganıyla yeni hükümet, Şam'ın yeni yönetimiyle doğrudan sınır dışı mekanizmasını görüşüyor.

Almanya'da göç devrimi: Eski politika ve Merz hükümetinin yeni önlemlerinin karşılaştırması

Berlin'in Suriyeli mültecilere yönelik taleplerinin analizi:

Kriterler ve yönelimler Merkel dönemindeki önceki politika Friedrich Merz hükümetinin yeni kararı Koruma statüsü verilmesi Sınırsız ve neredeyse otomatik sığınma Toplu denetim ve statünün toplu iptali Sosyal yardımlar Barınma ve tam devlet desteği Çalışmadan yardım alanlar ilk önce çıkarılacak Çalışan mültecilerin kaderi Standart geçici mültecilik hakkı Kalıcı resmi oturma izni (VNJ) verilecek Vatana gönüllü dönüş Sınırlı programlar ve düşük ilgi Her yetişkin için 1.000 avro ve 2027'de daha fazlası Suriye ile diyalog Esad rejimi ile ilişkilerin tamamen kesilmesi Ahmed el-Şara ile doğrudan sınır dışı görüşmesi Dönüş şartı Ülke tehlikeli olarak değerlendiriliyor «Savaş bitti» — dönüş veya zorunlu sınır dışı

Uluslararası siyaset ve göç uzmanlığı: Almanya neden bu kadar sert önlemlere başvuruyor?

Avrupalı siyaset bilimcilerin ve demografların analitik sonuçları:

Sağ kanat baskısı ve toplum talebi: Almanya'da «Almanya için Alternatif» (AfD) gibi sağcı partilerin benzeri görülmemiş yükselişi, Merz hükümetini göç konusunda radikal adımlar atmaya zorluyor; seçmenler bütçenin sosyal yardım alanlara harcanmasına açıkça karşı çıkıyor;

Ekonomik fayda ve zarar farkı: Yıllardır Almanca öğrenmeyen ve çalışmak istemeyen kitle artık devlet hazinesi için ağır bir yük haline geldi; ancak ekonomiye katkı sağlayan kalifiye ve çalışkan Suriyelileri tutmak Almanya için şart;

«Gönüllü sınır dışı» matematiği: Zorunlu sınır dışı süreci mahkemeler, avukatlar ve özel uçak seferleri nedeniyle devlete kişi başı 5-10 bin avroya mal oluyor; bu yüzden onlara 1000 avro nakit verip kendi istekleriyle geri göndermek, Almanya bütçesi için bin kat daha ucuz ve huzurlu kabul ediliyor;

Yeni Şam faktörü: Suriye'de iktidar değişimi ve savaş ateşinin sönmesi, Berlin'e «Suriye artık güvenli bir ülke» hukuki belgesini öne sürme ve sözleşme kısıtlamalarını aşarak toplu geri gönderimleri başlatma imkânı veriyor.

Alman hükümetinin bu tarihi dönüşü, tüm Avrupa Birliği genelinde mültecilere yönelik benzeri görülmemiş bir sınır dışı dalgasını başlatacaktır.

Sizce Alman hükümetinin çalışmadan sosyal yardım alan mültecileri toplu olarak sınır dışı etme kararı adil mi? Suriye'deki savaş bittikten sonra milyonlarca mültecinin vatanına dönmesi ülkenin hızlıca toparlanmasına yardımcı olur mu? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa'nın geleceğini belirleyen bu sıcak jeopolitik analizi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!