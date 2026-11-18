Eski UFC şampiyonu Ilia Topuria oktagon içindeki ana hedefinin mevcut şampiyon Justin Gaethje ile rövanş maçı yapmak olduğunu açıkladı. Ancak bu karşılaşmanın gerçekleşmemesi durumunda, yedek seçenek olarak İngiliz dövüşçü Paddy Pimblett'i görüyor.

«Tsarukyan da, herkes benimle dövüşmek istiyor»

The Independent gazetesinin haberine göre, Topuria şampiyonla yapacağı olası karşılaşma ve klasmandaki rakiplerine karşı tutumunu açıkça dile getirdi:

«Hedefim kesinlikle Justin Gaethje ile rövanş yapmak. Bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum ama hedefim bu. Eğer herhangi bir nedenle Justin ile maçı organize etmek mümkün olmazsa, Paddy Pimblett ile karşılaşmak isterim. Bu maç benim için çok ilginç.

Bence Justin benimle dövüşmek istemiyor. Tsarukyan ise istiyor, herkes istiyor. Eğer Paddy veya başka birinin yerinde olsaydım, ben de bu maçı seçerdim.»

— Ilia Topuria