Ilia Topuria rövanş isteği ve Paddy Pimblett ile karşılaşma planı hakkında konuştu
Eski UFC şampiyonu Ilia Topuria oktagon içindeki ana hedefinin mevcut şampiyon Justin Gaethje ile rövanş maçı yapmak olduğunu açıkladı. Ancak bu karşılaşmanın gerçekleşmemesi durumunda, yedek seçenek olarak İngiliz dövüşçü Paddy Pimblett'i görüyor.
«Tsarukyan da, herkes benimle dövüşmek istiyor»
The Independent gazetesinin haberine göre, Topuria şampiyonla yapacağı olası karşılaşma ve klasmandaki rakiplerine karşı tutumunu açıkça dile getirdi:
«Hedefim kesinlikle Justin Gaethje ile rövanş yapmak. Bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum ama hedefim bu. Eğer herhangi bir nedenle Justin ile maçı organize etmek mümkün olmazsa, Paddy Pimblett ile karşılaşmak isterim. Bu maç benim için çok ilginç.
Bence Justin benimle dövüşmek istemiyor. Tsarukyan ise istiyor, herkes istiyor. Eğer Paddy veya başka birinin yerinde olsaydım, ben de bu maçı seçerdim.»
— Ilia Topuria
Ilia Topuria'nın olası bir sonraki rakipleri
Aday Dövüşçü
Statü / Durum
Topuria'nın tutumu
Justin Gaethje
Mevcut UFC şampiyonu
Ana hedef (rövanş maçı için ilk tercih)
Paddy Pimblett
Tanınmış aday
Yedek seçenek (Gaethje ile maç olmazsa, en ilgi çekici karşılaşma)
Arman Tsarukyan
Önde gelen aday
Dövüşmeye hazır ve ilgi gösteren rakip olarak kaydedildi
Bir sonraki adım ne olacak?
Eski şampiyonun sözlerine göre, klasmandaki birçok lider ona karşı oktagona çıkma isteğini dile getiriyor. Şimdi her şey UFC yönetiminin kararına ve mevcut şampiyon Justin Gaethje'nin rövanş teklifine vereceği cevaba bağlı.
Sizce Ilia Topuria'nın bir sonraki rakibi kim olmalı — Justin Gaethje ile şampiyonluk rövanşı mı yoksa Paddy Pimblett ile ses getirecek bir karşılaşma mı?
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