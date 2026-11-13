MacBook Pro M5 dizüstü bilgisayarlarının yeni fiyatları açıklandı

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MacBook Pro M5 dizüstü bilgisayarlarının yeni fiyatları açıklandı

M5, M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modelleri için fiyatlar açıklandı. Listede 2025 model 14 inç MacBook Pro M5 ile 2026 model 14 ve 16 inç yeni modeller yer alıyor. Bazı konfigürasyonlar indirimli olarak sunuluyor.

MacBook Pro M5, 14 inç (2025):

• 16 GB RAM, 1 TB depolama — 1899 dolar
• 24 GB RAM, 1 TB depolama — 2200 dolar

MacBook Pro M5 Pro, 14 inç (2026):

• 24 GB RAM, 1 TB depolama — 2369 dolar
• 48 GB RAM, 1 TB depolama — 3500 dolar
• 36 GB RAM, 2 TB depolama (M5 Max) — 3850 dolar

MacBook Pro M5 Pro, 16 inç (2026):

• 24 GB RAM, 1 TB depolama — 2630 dolar
• 48 GB RAM, 1 TB depolama — 3550 dolar
• 64 GB RAM, 1 TB depolama — 3900 dolar
• 36 GB RAM, 2 TB depolama (M5 Max) — 3850 dolar
• 48 GB RAM, 2 TB depolama (M5 Max) — 4550 dolar

Fiyatlar neredeyse her gün değişebilir. Bazı modellerde yüksek oranlı indirimler mevcuttur. Satın almadan önce güncel fiyatı kontrol etmeniz önerilir.

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Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» editör
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