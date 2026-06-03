Bitcoin göstergeleri toparlanmaya işaret ediyor: Uzmanlar temkinli

Bitcoin piyasasındaki son dinamikler, kripto para birimi fiyatının toparlanabileceğine işaret ediyor. Momentum göstergeleri analizi, varlığın düşüş trendinin sona ermiş olabileceğini gösterse de piyasa katılımcıları temkinli olmayı sürdürüyor. Coindesk.com haber veriyor.

CoinDesk yayınının 'Daybook' bülteninde belirtildiği üzere, teknik analiz araçları Bitcoin fiyatında istikrar sağlandığını gösteriyor. Buna rağmen, küresel ekonomik belirsizlik ve Fed'in faiz politikası yatırımcı kararlarını önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor.

Kripto analistlerine göre, Bitcoin fiyatı belirli bir direnç seviyesini aşarsa yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Ancak Ethereum ve Solana gibi diğer büyük altcoinlerin de Bitcoin'i takip ettiği bu dönemde, piyasanın genel likiditesi temel faktör olmaya devam ediyor.

Şu anda yatırımcılar sadece kripto piyasasını değil, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri dahil geleneksel finans piyasalarının hareketlerini de yakından izliyor. USD kurunun güçlenmesi ve enflasyon beklentileri dijital varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.